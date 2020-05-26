HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem doktor hem çiçekçi

Hem doktor hem çiçekçi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kalp doktoru olarak özel bir hastaneden çalışan Ali Özeren, ameliyattan çıktıktan sonra çiçekçi dükkanını açmak için hızla dükkanına yöneliyor. Nöbetçi çiçekçi uygulamasıyla kalpleri kazanan Özeren, çiçekçiliği keyifli ve zevkli bir doktor meşgalesi olarak görüyor.

Özel bir hastanede kardiyoloji doktoru olarak görev yapan Ali Özeren, tam bir çiçek tutkunu. Hastanedeki mesaisi bittikten sonra soluğu çiçekçi dükkanında alan doktor elleriyle sevgililere, çocuğu olanlara, annelere ve hediye götüreceklere çiçek buketi hazırlıyor. Çiçekleri çocukları gibi seven doktor onlarla tek tek ilgilenip satışını yapıyor. Çiçek sevgisiyle çevresi tarafından bilinen doktor, çiçekleriyle kalpleri kazanıyor. Çiçekçi dükkanını eşiyle birlikte işleten Özeren, ayrıca doktorlukta olduğu gibi çiçekçi dükkanında da nöbetçi çiçekçi uygulaması yapıyor. Çiçeklerle adeta konuşan doktor bu işi gerçek mesleği kadar seviyor.

Çiçekçilik işine bebeğini anne karnında kaybetmesinden dolayı eşine moral olması için girdiğini ifade eden Kardiyoloji Doktoru Ali Özeren, "Bu işi çok zevkli ve keyifli bir doktor meşgalesi ve getirisi olan bir meslek çiçekçilik, çiçeklerin bakımı ve yetiştirmesiyle yakından ilgileniyorum. Buradaki çiçeklerin tasarımını bizzat ben yapıyorum. Bizim işimiz kalplere girmek, bu sektörde nöbetçi kavramı yokken biz başlattık. Ameliyattan çıkıp çiçekçi dükkanına koşuyorum. Burada çiçeklerimi buket yapıp satışlarını yapıyorum. Bu işten büyük keyif alıyorum. Hem stresimi atıp hemde mutlulukları paylaşıyorum. Hastanede de çiçekçi dükkanında da kalpleri tamir ediyorum" dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Yağlı boya tablosu gibi!Yağlı boya tablosu gibi!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

Yağlı boya tablosu gibi!

Koronavirüsü yenen doktor çift 70 gün sonra çocuklarına kavuştu

Doktor çift, 70 gün sonra çocuklarına kavuştu

Sarıya bürünen yaylalar hayran bıraktı

Karlı dağların eteklerindeki gizli cennet!

Mayıs ayında çuvallarla kaydılar

Mayıs ayında çuvallarla kaydılar

İstanbul Eyüpsultan'da polis ve bekçi darp edildi

Polise kafa atıp, bekçinin elini kırdılar! Eyüpsultan'da olaylı gece

Aç kalan kurtlar, ineklere saldırdı! Parçaladılar

Aç kalan kurtlar, ineklere saldırdı! Parçaladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.