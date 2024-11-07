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  4. Hem Dolar hem Lira... Milyon liralar kaptırdı! Dolandırıcının açıklaması ise "Davalarımı kazanıp paranı vereceğim" oldu

Hem Dolar hem Lira... Milyon liralar kaptırdı! Dolandırıcının açıklaması ise "Davalarımı kazanıp paranı vereceğim" oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.11.2024 11:32
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İstanbul'da dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuran mağdurun kaptırdığı para dudak uçuklattı. Y.Ö. 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon Türk lirası kaybettiğini söyledi. Dolandırıcılık şüphelisi Hakan E. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hem Dolar hem Lira... Milyon liralar kaptırdı! Dolandırıcının açıklaması ise "Davalarımı kazanıp paranı vereceğim" oldu

Olay, 8 Eylül Pazar günü mağdur Y.Ö.'nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Y.Ö. 10 yıl önce tanıştığı bir kişinin, yabancı ülkelerde devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden para talep etti. Yıllar içinde mağdur Y.Ö. 3,5 milyon dolar ve 5.7 milyon lira verdiği yabancı uyruklu şüpheli tarafından dolandırıldı. Mısır uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---DAVALARIMI-KAZANIP-PARANI-VE_409446_120714

YÜKSEK KAR VAADİNDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne 8 Eylül 2024 tarihinde başvuran mağdur Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı Hakan E.’nin kendisine, Fransa ve Amerika’daki Tahkim Mahkemelerinde devam eden yüklü miktarda alacak davası olduğunu söylediğini belirtti. Hakan E'.nin kendisinden yardım istediğini belirten Y.Ö. şüpheliye yardımcı olması halinde kendisine yüksek kar vaadinde bulunduğunu ve davaları kazandığı zaman geri ödeme yapacağını söylediğini de aktardı.

ISTANBUL---DAVALARIMI-KAZANIP-PARANI-VE_409448_120714

GERİ ÖDEME ALAMADI

Y.Ö. geçen zaman içinde hiçbir geri ödeme alamadığını belirtti. Mağdur Y.Ö. yıllar içinde toplam 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon Türk lirasını Hakan E.’ye verdiğini söyleyerek şüpheliden şikayetçi oldu.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı soruşturma kapsamında Hakan E.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Hakan E. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mısır para dolandırıcı
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