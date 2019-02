Hem dost hem şifa kaynağı

Asırlardır insanların sadık dostu ve binek hayvanı olan atlar, binicilerinin bedensel ve ruhsal sağlığına büyük fayda sağlıyor.

Yüzyıllardır insanların ve özellikle Türklerin vazgeçilmez binek hayvanı olan atlar, binicilerinin sağlığına büyük fayda sağlıyor. Denge gelişimi, kas gelişimi, refleks ve motor sinir sistemi gelişimi gibi birçok fizyolojik faydası olan at biniciliğinin, psikolojik olarak da saymakla bitmeyecek faydaları var. Bir terapi yöntemi ve aracı olarak da kullanılan atların çocuklara ve aynı zamanda Down sendromlu çocukların ruhsal ve bedensel sağlığına da olan olumlu etkileri azımsanamayacak derecede fazla.

“10 dakika ata bineyim bir daha ağrım olmuyor”

Eskişehir’deki Atlı Spor Kulübü sahibi Yunus Güçlü, tecrübelerine ve gözlemlerine dayanarak, ata binmenin çocukların ruhsal gelişimi açısından büyük faydalarının olduğunun altını çizdi. Ata binmenin bedensel açıdan da sağladığı faydaları deneyimlerinden aktaran Güçlü, “Eğitim alıp da kuralına göre bindikten sonra bütün kasları güçlendiriyor. Bu kaslar güçlendikçe de bacaklarda, belde, sırtta olan ağrıların tamamını geçirebiliyor. Kaslar güçlendikçe ağrı kalmıyor. Ata binmenin Down sendromlu çocuklara çok faydası var. Down sendromlu çocuklar gelip ata binmeden önce, ata binene kadar büyük zorluklar çekiyor, fakat ata 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika binip de attan indikten sonra normal bir insan vaziyetine geliyor. Bilhassa Down sendromlu çocuklarda ve küçük çocuklarda çok katkısı var, çok faydası var. Atlar çok zeki hayvanlar. İnsan ne kadar onu severse atlar da insanı o kadar seviyorlar. Mesela alıştıkları bir insana veya onlara çok sevgi gösteren bir insana uzaktan tanıyıp seslenebiliyorlar da. Bu türlü atların çok zeki ve insana çok yakın olduklarını gördüm ve gözlemledim ben. Mesela bir yerimde bir ağrı olsun, bacağımda belimde veya bir şeyimde; 10 dakika ata bineyim bir daha ağrı olmuyor o yerimde. Omurgaya da yani omurga değil de bir kere kaslara kesin ve kesin çok faydası var. Çoğu aileler çok bilinçli. En az haftada bir kere çocuklarını mutlaka getiriyorlar. Getirmeyenler de muhakkak ki çocuklarını ata bindirsinler ve değişimi bir görsünler. Yaz döneminde yaz okulları, anaokulları, kreşler çok yapıyorlar ve onlar da çocuklardaki gelişimi hocalar gözlemleyebiliyorlar” diye konuştu.