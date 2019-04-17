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Hem eğlendiler, hem öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Büyükorhan Kaymakamlığı, Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) ve Çocuk Tiyatrosu iş birliğiyle ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı tek perdelik müzikal oyun çocuklarla buluşturuldu.Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi Tiyatro Salonu’nda iki seans halinde 200’den fazla çocuğun ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmamanın nasıl sıkıntılıra yol açabileceğinin yanı sıra, yabancılara karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Büyükorhan Kaymakamlığı, Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED) ve Çocuk Tiyatrosu iş birliğiyle ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı tek perdelik müzikal oyun çocuklarla buluşturuldu.
Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi Tiyatro Salonu’nda iki seans halinde 200’den fazla çocuğun ilgiyle izlediği oyunda, çocuklara büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmamanın nasıl sıkıntılıra yol açabileceğinin yanı sıra, yabancılara karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatıldı. Hem çocuklardan hem de yetişkinlerden büyük ilgi gören gösteri alkışlar ve kahkahalarla son buldu.

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Hem eğlendiler, hem öğrendiler
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