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Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

Adana'da trafikten men edilmiş ve üzerinde haciz olan otomobile sahte plaka takan ehliyetsiz sürücüye 9 bin lira ceza yazıldı

Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.

Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.

Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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