Hem ekonomik hem akıllı: Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri ve yorumlarını sizler için derledik

Klasik saatlere para harcamak yerine yatırımını gelişmiş zengin özelliklere sahip bir akıllı saate yapmak isteyenlerden misiniz? Cevabınız "Evet" ise Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri ile akıllı saate dair beklentilerinizi yüksek oranda karşılayacak uygun fiyatlı modellerden biri. Öyleyse gelin hem Mi Watch Lite incelemesine hem alternatif ürünlere yer verdiğimiz yazımıza birlikte göz atalım.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite teknik özellikleri

Ekran: 1.4" LCD ekran

Çözünürlük: 320x320

Ekran türü: TFT

Pil: 230 mAh

Ekran boyutları ve ağırlığı: 41x35x10.9 mm ve 35 g (kordon ile), 21 g (kordonsuz)

Su Geçirmezlik: 5 ATM

Ortalama pil ömrü: 9 gün

Hazırsanız özellikleriyle sizi hayran bırakacak yeni nesil Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saat incelemesine başlayalım! Tüm bilgilerinizi tek bir ekranda görmenize olanak tanıyan ürün, 1.4" inçlik, 320x320 piksel çözünürlükteki LCD ekranıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu yönüyle kolunda ağır bir saat taşımak istemeyenlerin beklentisini oldukça karşılıyor. Modern ve şık tasarımıyla da ön plana çıkan Mi Watch Lite, nerede olursanız olun 11 egzersiz moduyla gün boyu sizi yalnız bırakmıyor. Gerçek zamanlı hareket izleme özelliği sayesinde antrenman sonuçlarınızı kaydederek kendinize uygun hedefler belirlemenize yardımcı oluyor. Dahası da var! Suyun altında saatini çıkarma zahmetine girmek istemeyenler için 5 ATM su geçirmez özelliğe sahip cihaz, havuza girdiğinizde 50 m derinliğe kadar kullanılabiliyor. Sağlığına önem verenlerin akıllı saat alırken en dikkat ettiği kriterlerden biri; adımları, kalorileri doğru sayması olsa gerek. Hassas çift uydu konumlandırma sistemiyle geliştirilmiş Mi Watch Lite, bu akıllı sensörler tarafından yürüdüğünüz mesafe, attığınız adım, yaktığınız kalori, nabzınızdaki değişiklikler gibi birçok hareketi doğru şekilde analiz ediliyor. Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri arasında uyku düzeniniz ve kaliteniz hakkında da ayrıntılı bilgiler alabilmeniz yer alıyor. Ayrıca saat, uzun süre hareketsiz kalmamanız konusunda sizi uyarıyor. Tek şarjla 9 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, kullanıcılarını her gün şarj etme zahmetinden kurtarıyor. Mi Watch Lite yalnızca sağlık anlamında değil, günlük olarak takip etmeniz gereken bildirimleri, mailleri, aramaları veya mesajları Bluetooth bağlantısı sayesinde tek bir ekrandan görebilmenizi sağlıyor. Müzik dinleme sırasındaysa telefonunuzu bulmakla uğraşmadan saatiniz üzerinden müzik akışını kontrol edebiliyorsunuz. İsteğinize ve zevkinize göre tercih edebileceğiniz 3 saat kordonu ve 5 farklı renk seçeneğiyle Xiaomi Mi Watch Lite tam bir tasarım harikası desek, yanlış söylemiş olmayız.

Xiaomi Mi Watch Lite'nin avantajları ve dezavantajları

Xiaomi Mi Watch Lite'nin avantajlarından bahsedecek olursak:

Mi Watch Lite, piyasadaki muadillerine göre uygun fiyatıyla bütçe dostu akıllı saat arayanlara büyük avantaj sağlıyor.

Uyku, nefes, antrenman gibi sağlığa dair tüm verileri detaylı şekilde analiz ederek kullanıcılarına sunması cihazın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri.

Cihaz yalnızca Android ile değil, iOS işletim sistemiyle de uyumlu.

Tek şarjla 9 güne kadar kullanılıyor.

Mi Watch Lite, 11 egzersiz moduyla kullanıcılarına zengin antrenman seçenekleri sunuyor.

Cihazın dezavantajları ise şu şekilde:

Akıllı saat üzerinden telefonunuza gelen bildirimlere veya aramalara cevap verilememesi ürünün dezavantajlarından biri arasında yer alıyor.

Cihazın kalın çerçeveleri, geniş ekran seven kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Xiaomi Mi Watch Lite kullananların yorumları

Xiaomi Mi Watch Lite kullanıcılarının deneyimlerine bakıldığında cihaz, piyasaya çıkmadan önceki en iddialı olduğu pil performansı konusunda beklentileri yüksek oranda karşılamış gözüküyor. Ürünün kullanıcıları memnun eden öne çıkan özellikleri ise geniş antrenman modları, zengin ara yüz seçenekleri, akıllı saat üzerinden telefonu bulmanızı sağlayan "Cihazı bul" opsiyonu ve dâhilî GPS sistemi. Aynı zamanda TPU malzemeyle üretilmiş kordon, alerjik yapıya sahip kullanıcılar için başarılı bulunuyor. Cihazın tüm bu gelişmiş fonksiyonlarına rağmen arama ve yanıtlama özelliğinin bulunmaması kullanıcılar tarafından Mi Watch Lite'nin önemli dezavantajlarından biri olarak belirtiliyor.

Xiaomi Mi Watch Lite'ye alternatif ürünler

1. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

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Mi Watch 2 Lite, bu serinin bir diğer modeli. 1.55 inç büyüklüğündeki HD ekranıyla kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunan cihaz, bir önceki modeline göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Ürün, 9 güne kadar kullanım ömrü sunan ve 11 egzersiz moduna yer verilen Mi Watch Lite'ye nazaran 10 gün pil süresi ve 17 profesyonel spor moduyla kullanıcıların listesine girmeye aday.

2. HUAWEI Watch Fit

Mi Watch Lite ile oldukça benzer görünüme sahip Huawei Watch Fit; 24 saat boyunca kalp atışınızı izliyor. Bununla beraber ürün; kandaki oksijen doygunluğunuzu, gün içindeki uyku durumunuzu ve stresinizi ölçerek tüm verilerinizi kaydediyor. 11 egzersiz modu bulunan akıllı saat, gerçek ve hassas zamanlı ölçümler yaparak antrenmanlarınızla ilgili en doğru bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. 10 güne kadar şarj etmeden kullanabileceğiniz cihaz, hızlı şarj özelliğiyle 5 dakikada şarj olarak tüm gün size eşlik ediyor.

3. Oppo Watch Free

Yüksek fiyatlı akıllı saatlerin tahtına el koyan Oppo, akıllı saatiyle beğeni toplamaya devam ediyor. Minimal ve zarif tasarıma sahip Oppo Watch Free'nin hafif boyutu sayesinde saatinizin bileğinizde takılı olup olmadığını anlayamayacaksınız. Ayrıca 14 günlük kullanım imkânı sağlayan akıllı saat, 1.64 inçlik ekrana sahip. Cihaz, kırılmaya ve çizilmeye dayanıklı camıyla uzun yıllar size eşlik ediyor.

4. ShinyWatch Attack 3 Akıllı Saat

Hem aramalarınızı yanıtlayabileceğiniz hem sporunuzu keyifli hâle getirecek bir akıllı saat arayışındaysanız ShinyWatch Attack 3 Akıllı Saat'i incelemeye almalısınız. Diğer markalara göre yuvarlak ve kalın yapısıyla farklı bir tasarımı bulunan cihaz, 240x240 çözünürlüklü ekrana sahip. 600 mAh'lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde saati 6 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Hem iOS hem Android işletim sistemleriyle uyumlu olması ise tercih edeceklere büyük avantaj sağlıyor.

5. VESTEL Akıllı Saat

Sporu hayat tarzı hâline getirenlerin değerlendirebileceği bir akıllı saat önerisiyle daha karşınızdayız. Android ve iOS cihazlarla kolayca bağlantı kurulabilen cihazı suya dayanıklı yapısı sayesinde duş esnasında veya yağmur yağdığında çıkarmanıza gerek kalmıyor. Tam şarj sonrasında 200 saate kadar kullanılabilen Vestel Akıllı Saat, günlük antrenmanlarınızı unuttuğunuz anlarda hatırlatıcısıyla hayatınızı kolaylaştırıyor. Ayrıca mobil cihazınıza yüklediğiniz uygulamayla günlük verilerinizin tüm detaylarına kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

6. Ticwatch GTX Akıllı Saat

Sıradaki önerimiz; telefonunuza gelen mesajları, sosyal medya uygulama bildirimlerini, müzik kontrolünü saniyeler içinde gerçekleştirebileceğiniz Ticwatch GTX Akıllı Saat. Gün boyu nabzınızı ölçen yeni nesil akıllı saat, verilerinizi 7 gün kayıtlı tutarak ölçümleriniz arasında karşılaştırma yapmanızı sağlıyor. Cihazın 14 antrenman modu bulunuyor. Aynı zamanda ürün, 10 gün kadar ek bir şarja gerek kalmadan rahatlıkla kullanım olanağı tanıyor.

7. General Mobile Watch

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Dairesel ikonik tasarımıyla göz dolduran GM Watch; 1.3" ekranı ve otomatik parlaklık özelliği ile gündüz veya gece fark etmeden göz sağlığınıza gereken önemi gösteriyor. Tek şarjla 10 güne kadar kullanılabilen akıllı saat, cihazı kullanmadığınız durumlarda pil tüketimini azaltarak güç tasarrufu sağlıyor. Sağlığınız ile ilgili bütün verileri ayrıntılı şekilde size sunarak riskli durumlarda erken önlem almanıza yardımcı oluyor.