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Hem ekonomik hem kimyasal içermiyor: Ev yapımı çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı tarifleri

02.12.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde hazırladığınız doğal ürünlerin artıları saymakla bitmiyor. Daha ekonomik, kimyasal içermiyor ve doğayı koruyor. Temizleyicilerin içindeki kimyasalların kansere sebep olabileceği, plastik ambalajlarının ise doğada yüzlerce yıl kaybolmadığı biliniyor. Ev yapımı doğal temizleyiciler ise bu açıdan oldukça masum. Kolayca hazırlayabileceğiniz doğal çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı tarifleri için buyurun yazımıza!

Hem ekonomik hem kimyasal içermiyor: Ev yapımı çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı tarifleri

Marketlerden aldığımız paketli ürünler, doğal ve organik adı altında satılıyor olsa bile rafta gördüğümüz her üründe kimyasal olduğunun farkındayız. Bu sebeple pek çoğumuz temizlik ve kişisel bakım malzemelerini evlerimizde hazırlamaya başladık. El yapımı peelingler, sabunlar, şampuanlar, sirkeli temizleyiciler tamam ama evde kendi çamaşır deterjanınızı ve yumuşatıcınızı da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise yazımıza mutlaka bir göz atın.

DOĞAL ÇAMAŞIR DETERJANI

MALZEMELER

  • 2 su bardağı saf sabun rendesi (tercihe göre)

  • 1 su bardağı boraks

  • 1 su bardağı karbonat

  • 1 su bardağı çamaşır sodası

  • 15 damla uçucu yağ (lavanta yağı gibi kokulu yağlar daha uygun)
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HAZIRLANIŞI

  • Bir kapta bütün malzemeleri karıştırın ve karışımı temiz bir saklama kavanozuna alın.

  • Beyaz çamaşırlar için makinenizin yıkama gözüne hazırladığınız karışımdan 1 çay bardağı koymanız yeterli. Renkli çamaşırlar için ise çay bardağının üçte ikisi kadar kullanabilirsiniz.

  • Eğer çamaşırlarınız çok kirliyse lekeli yerleri beyaz sabunla sabunlayarak makineye atın.

  • Yumuşatıcı gözüne sirke veya ev yapımı yumuşatıcı koyarak çamaşırlarınızın makineden yumuşacık çıkmasını sağlayabilirsiniz.

ELMA SİRKELİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

MALZEMELER

  • 800 ml elma sirkesi

  • 1 çay bardağı karbonat

  • 200 ml ılık su

  • 30 damla uçucu yağ

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir kaba öncelikle karbonatı alın. Üzerine su döküp iyice karıştırın.

  • Elma sirkesi ve uçucu yağı eklediğiniz karışımı temiz bir şişeye doldurun.

  • Karışım koruyucu içermediği için bu doğal yumuşatıcıyı çok uzun süre saklamadan tüketmeye gayret gösterin. Çamaşır yıkama sıklığınız fazla değilse yumuşatıcıyı malzemelerin miktarlarını azaltarak da hazırlayabilirsiniz.

DENİZ TUZLU DOĞAL YUMUŞATICI

MALZEMELER

  • 250 gram rafine edilmemiş deniz tuzu

  • 15 damla uçucu yağ

  • 75 gram karbonat

HAZIRLANIŞI

  • Bir kaba önce deniz tuzunu alın.

  • Üzerine uçucu yağı damlatın.

  • Yağ, tuzda iyice çözünene kadar karıştırın.

  • Karışıma karbonatı ilave edin. Güzelce karıştırın.

  • Doğal yumuşatıcınızı temiz bir kaba alın ve çamaşırlarınızda güvenle kullanın.
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