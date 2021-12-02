Hem ekonomik hem kimyasal içermiyor: Ev yapımı çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı tarifleri

Marketlerden aldığımız paketli ürünler, doğal ve organik adı altında satılıyor olsa bile rafta gördüğümüz her üründe kimyasal olduğunun farkındayız. Bu sebeple pek çoğumuz temizlik ve kişisel bakım malzemelerini evlerimizde hazırlamaya başladık. El yapımı peelingler, sabunlar, şampuanlar, sirkeli temizleyiciler tamam ama evde kendi çamaşır deterjanınızı ve yumuşatıcınızı da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise yazımıza mutlaka bir göz atın.

DOĞAL ÇAMAŞIR DETERJANI

MALZEMELER

2 su bardağı saf sabun rendesi (tercihe göre)

1 su bardağı boraks

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı çamaşır sodası

15 damla uçucu yağ (lavanta yağı gibi kokulu yağlar daha uygun)

HAZIRLANIŞI

Bir kapta bütün malzemeleri karıştırın ve karışımı temiz bir saklama kavanozuna alın.

Beyaz çamaşırlar için makinenizin yıkama gözüne hazırladığınız karışımdan 1 çay bardağı koymanız yeterli. Renkli çamaşırlar için ise çay bardağının üçte ikisi kadar kullanabilirsiniz.

Eğer çamaşırlarınız çok kirliyse lekeli yerleri beyaz sabunla sabunlayarak makineye atın.

Yumuşatıcı gözüne sirke veya ev yapımı yumuşatıcı koyarak çamaşırlarınızın makineden yumuşacık çıkmasını sağlayabilirsiniz.

ELMA SİRKELİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

MALZEMELER

800 ml elma sirkesi

1 çay bardağı karbonat

200 ml ılık su

30 damla uçucu yağ

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba öncelikle karbonatı alın. Üzerine su döküp iyice karıştırın.

Elma sirkesi ve uçucu yağı eklediğiniz karışımı temiz bir şişeye doldurun.

Karışım koruyucu içermediği için bu doğal yumuşatıcıyı çok uzun süre saklamadan tüketmeye gayret gösterin. Çamaşır yıkama sıklığınız fazla değilse yumuşatıcıyı malzemelerin miktarlarını azaltarak da hazırlayabilirsiniz.

DENİZ TUZLU DOĞAL YUMUŞATICI

MALZEMELER

250 gram rafine edilmemiş deniz tuzu

15 damla uçucu yağ

75 gram karbonat

HAZIRLANIŞI