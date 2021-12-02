Hem ekonomik hem kimyasal içermiyor: Ev yapımı çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı tarifleri

Marketlerden aldığımız paketli ürünler, doğal ve organik adı altında satılıyor olsa bile rafta gördüğümüz her üründe kimyasal olduğunun farkındayız. Bu sebeple pek çoğumuz temizlik ve kişisel bakım malzemelerini evlerimizde hazırlamaya başladık. El yapımı peelingler, sabunlar, şampuanlar, sirkeli temizleyiciler tamam ama evde kendi çamaşır deterjanınızı ve yumuşatıcınızı da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise yazımıza mutlaka bir göz atın.
MALZEMELER
2 su bardağı saf sabun rendesi (tercihe göre)
1 su bardağı boraks
1 su bardağı karbonat
1 su bardağı çamaşır sodası
HAZIRLANIŞI
Bir kapta bütün malzemeleri karıştırın ve karışımı temiz bir saklama kavanozuna alın.
Beyaz çamaşırlar için makinenizin yıkama gözüne hazırladığınız karışımdan 1 çay bardağı koymanız yeterli. Renkli çamaşırlar için ise çay bardağının üçte ikisi kadar kullanabilirsiniz.
Eğer çamaşırlarınız çok kirliyse lekeli yerleri beyaz sabunla sabunlayarak makineye atın.
MALZEMELER
800 ml elma sirkesi
1 çay bardağı karbonat
200 ml ılık su
HAZIRLANIŞI
Geniş bir kaba öncelikle karbonatı alın. Üzerine su döküp iyice karıştırın.
Elma sirkesi ve uçucu yağı eklediğiniz karışımı temiz bir şişeye doldurun.
MALZEMELER
250 gram rafine edilmemiş deniz tuzu
15 damla uçucu yağ
HAZIRLANIŞI
Bir kaba önce deniz tuzunu alın.
Üzerine uçucu yağı damlatın.
Yağ, tuzda iyice çözünene kadar karıştırın.
Karışıma karbonatı ilave edin. Güzelce karıştırın.
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