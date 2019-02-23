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Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde, 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın hazırlamış olduğu resim sergisi ve Gençlik,Şuur, Özgüven konferansı verildi.Zonguldak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, “Gençlik, Güven”konulu resim sergisi konferans ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde, 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın hazırlamış olduğu resim sergisi ve Gençlik,Şuur, Özgüven konferansı verildi.
Zonguldak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, “Gençlik, Güven”konulu resim sergisi konferans ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Aynı zamanda sanatçı olan 1. Sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi konferans salonunda söyleşi düzenledi. Söyleşi öncesinde Ahmet Sula’nın eserlerinden oluşan resim sergisi katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Konferansa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü, Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, İşkur Müdürü Gönül Demirsu, Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel katıldı. Konferans sanatçı ve 1. Sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula’nın tanıtım videosunu izlenmesi ile başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, “Sizin ağabeyiniz kardeşiniz olduğunu göstermek amacıyla sanatçı olan 50 yıldır çalışan ölümüne her yola gitmek istediğim kişiyle sizin karşınıza çıktım ”dedi.
Ardından sahne alan Sanatçı ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula’nın konferans söyleşisi ile devam etti. 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, ”Ülkesiyle ilgili insanlık alemi için buradayım. Beni emniyet müdürü olduğumu öğrenen şaşıyor beni ya kaportacı, yedek parçacı, emlakçı gibi bir çok meslek sınıfına sokuyorlar. Kaportacı diye kaportacı olur muyum? Olsam bir sorun var mı hiçbir sorun yok. Keşke işini adam gibi yapan bir kaportacı olsam işini adam gibi yapmayan bir memur olacağıma bu değerli. Sanatımı niye yaptığımı değil neden yaptığım önemli. Özellikle gençleri hedefliyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ”diye konuştu.
Söyleşide Ayrıca Ahmet sula üniversite öğrencilere yönelik olarak 15 Temmuz belgeseli izletti.

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı

Hem Emniyet Müdürü hem sanatçı
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