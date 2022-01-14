Hem enerjiden hem çevreden tasarruf sağlayabileceğiniz en iyi pil şarj cihazı tavsiyeleri

Atık piller, çevre için büyük bir tehdit oluşturur. Ancak ömürlük pil bulmak da mümkün değil. En kaliteli pilleri tercih etseniz de bir süre sonra biteceği için sık sık pil almak zorunda kalabilirsiniz. Pil şarj cihazları ise şarj edilebilen pilleri defalarca kullanmanızı sağladığı için hem bütçenizi hem çevreyi korumaya yardım eder. Siz de sık sık pil almak istemiyorsanız en iyi pil şarj cihazı modellerini listelediğimiz yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

1. Kaliteli yapısı ile GP E411 Pil Şarj Cihazı

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En iyi pil şarj cihazı araştırmamızda ilk sırada yer alan GP E411 Pil Şarj Cihazı, kompakt yapısı ile yanınızda taşıma imkanı verir. Ürün, 4 adet pili aynı anda şarj edebilir. 2100 mAh AA pili 8 saatte, 800 mAh AAA pili ise 3 saatte doldurur. Aynı pili tekrar tekrar kullanma imkanı veren cihaz, hem çevre kirliliğini engeller hem aile ekonomisine destek olur. Piller tam olarak dolduktan sonra otomatik olarak kapanan ürün, fazla şarj edilmesinin önüne geçerek aşırı ısınmayı önler. LED gösterge kısmı, arızalı ve bozuk pilleri tespit ederken şarj durumunu görmenize yardımcı olur.

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2. Uzun süreli kullanım sunan Panasonic BQ-CC63E Pil Şarj Cihazı

Pil şarj cihazı tavsiyelerinde sırada Panasonic BQ-CC63E Pil Şarj Cihazı var. 8 adet AA ve AAA boyutlu pili aynı anda şarj edebilen ürün, pillerin 5 saatte dolmasını sağlar. Ergonomik tasarımı ile yer kaplamayan cihazı dilediğiniz yere götürerek kullanabilirsiniz. Akıllı şarj özelliği sayesinde ürün, dolduktan sonra kendini otomatik olarak kapatır. Bu sayede fazla şarj olmasını engellediği pillerin aşırı ısınmasına önleyerek oluşabilecek kazalara mani olur.

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3. Kompakt tasarımı ile Duracell CEF 14 Şarj Aleti

"En iyi pil şarj cihazı hangisi?" sorusunun cevabı olan Duracell CEF 14 Şarj Aleti, 2 adet AA ve 2 adet AAA pili aynı anda şarj eder. 4 saatte 1300 mAh AA ya da 750 mAh AAA boyutundaki pilleri tam olarak doldurur. Cihazın üzerinde bulunan ışık göstergesi, dolum gerçekleştiğinde uyarı verir. Hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım imkanı tanır. Otomatik kapama özelliği ile aşırı şarjı önleyerek cihazın fazla ısınmasına mani olur. Bu sayede oluşabilecek kazaları engeller.

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4. Hızlı şarj özelliği ile Energizer Recharge Wert Şarj Cihazı

"Pil şarj cihazı nasıl kullanılır?" derseniz yapmanız gereken şey, pilleri düzgün bir şekilde yuvaya yerleştirmek ve tam olarak yuvaya oturup oturmadığını kontrol etmek. Ardından cihazı prize takarak dolum işlemini başlatabilirsiniz. Ancak pillerin sorunlu ve bozuk olup olmadığı kontrol etmeyi unutmayın. "Arızalı ve bozuk pilleri kullanarak ya ürünü bozarsam?" diye endişelenmenize ise gerek yok! Energizer Recharge Wert Şarj Cihazı, kullanılmaması gereken pilleri algılayarak uyarı verir. 4 adet 1400 mAh AA boyutundaki pilleri şarj eden ürün, aynı pili tekrar doldurarak kullanmanızı sağlayarak aile ekonomisine destek olur ve çevre kirliliğinin azalmasına da yardım eder. Ses entegre özelliği ile şarj işlemi bittikten sonra sizi uyararak ürünü fişten çekmeniz gerektiğini hatırlatır. 1500 defa şarj edebilen ürün, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı verir.

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5. Kolay taşıma imkanı sunan Kedelak Pil Şarj Cihazı

9 V ve silindirik lityum pilleri şarj eden Kedelak Pil Şarj Cihazı, otomatik şarj özelliği ile pil dolduktan sonra kendini kapatır. Kısa devre ve ters kutup koruması ile güvenli bir kullanım sunan ürün, oluşabilecek kazaların önüne geçer. 4 adet pili aynı anda şarj edebilen cihaz, 1000 mAh şarj hızına sahip. LCD ekran; pilin şarj durumunu, süresini, akımı ve voltajı göstererek dolum anındaki verileri takip edebilmenizi sağlar. Pilin kapasitesini algılayan ürün, ihtiyaç duyulan akımı ayarlayarak pile uygun şarj gücünü seçer. Optimum ısı dağılımı ile uzun süre şarj dolum işlemi yapar.

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6. Sağlam yapısı ile Huangyu LiitoKala Pil Şarj Cihazı

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Huangyu LiitoKala Pil Şarj Cihazı, 1.2 V Ni-MH ve 3.7 V li-ion pilleri şarj etmenizi sağlar. 300 mAh - 1000 mAh arasında farklı boyutlarda 4 adet pili aynı anda şarj edebilen ürün, dolum işlemini her ünitede birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirir. Üzerinde bulunan ekran; pillerin şarj durumunu, akımı ve voltajı kontrol etmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımı ile kolayca taşınan ürün, istediğiniz yerde kullanma imkanı verir.

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7. Güvenli kullanım sunan Anself Pil Şarj Cihazı

Birbirinden bağımsız çalışan 4 yuvaya sahip olan Anself Pil Şarj Cihazı, AA ve AAA boyutundaki pilleri şarj edebilir. Manuel ve otomatik olmak üzere iki modu bulunan üründe isteğe bağlı olarak her bölüm için ayrı akımı seçebilirsiniz. Aynı pili tekrar tekrar kullanmanızı sağlayan şarj cihazı, ekonominize katkıda bulunur. Ürün, kısa devre koruması sayesinde oluşabilecek kazaların önüne geçer. 784,42 gram ağırlığındaki şarj cihazını yanınızda kolayca yaşayabilirsiniz.

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8. Pilin ömrünü uzatan Varta Plug Charger Şarj Cihazı

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Varta Plug Charger Şarj Cihazı, 4 adet AA 2100 mAh pili aynı anda şarj eder. 5 saatte şarj işlemini tamamlayan şarj cihazı, zamanlayıcısı sayesinde otomatik olarak kapanarak aşırı şarjı engeller. Bu sayede pilin zarar görmesine mani olarak uzun süreli kullanım sunar. Ayrıca oluşabilecek kazaların da önüne geçer. Kompakt tasarımı ile yer kaplamayan ürün, kolayca taşıma imkanı verir. 100-240 V aralığında çalışan cihaz, tüm dünyada kullanılabilir.

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9. Aşırı ısınmaya karşı Motorobit Li-ion 18650 Pil Şarj Cihazı

4 adet 3.7 V pili şarj edebilen Motorobit Li-ion 18650 Pil Şarj Cihazı, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Pillerin takılması ile kırmızı yanan LED, dolum bitince yeşile döner. Bu sayede pillerin şarj durumunu kontrol etmenizi sağlar. Pilleri tekrar kullanma şansı sunan ürün, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunur. Sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü vadeden pil şarj cihazını dolum işlemi bittikten sonra prize takılı olarak bırakmamalısınız. Aynı şekilde pilleri gece boyu şarjda bırakmak da aşırı ısınmaya sebep olacağı için önerilmez.

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10. Şarj süresini takip etmenizi sağlayan EBL Akıllı Şarj Cihazı

Pil şarj etme cihazı listesinde sıradaki önerimiz olan EBL Akıllı Şarj Cihazı; 9V Ni-MH, AA ve AAA pilleri şarj eder. Ürün, aşırı voltaja karşı koruma özelliği sayesinde pillerin zarar görmesini önler. Aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı da direnç göstererek kazaların oluşmasına mani olur. Üzerinde bulunan LED ışık, kırmızı yanarken ürünün şarj edildiğini gösterir. Yeşil ışık yanmaya başladığında ise dolum işleminin sona erdiğini anlayabilirsiniz.

Kablosuz tasarımı ile prize direkt takılan EBL Akıllı Şarj Cihazı hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

11. Her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz DERCLIVE Pil Şarj Cihazı

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Sizin için seçtiğimiz son öneri olan DERCLIVE Pil Şarj Cihazı, 9 V Ni-MH ve 8,4 V Li-ion pilleri şarj eder. Aynı anda 5 adet pilin dolum işlemini yapabilen ürün, kompakt tasarımı ile kolay taşıma imkanı verir. Pil yuvalarının yanında bulunan LED göstergeler; şarj işlemi başlayınca kırmızıya, işlem bittikten sonra yeşile döner. Bu sayede şarj işlemini takip etmenizi sağlar. Powerbank ile çalışabilen ürünü priz olmadan da kullanabilirsiniz. Ürün, geri bağlantı koruması ve aşırı akım koruması sayesinde güvenliğinizi sağlar.

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