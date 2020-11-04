Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...

Mevsim geçişlerinde yaşanan halsizlik ve kırgınlık gün boyunca bütün enerjinizi bitirir. Özellikle pandemi sürecinde bu halsizlik katlanarak arttıysa enerjinizi artıracak bu yolları denemelisiniz.

DEMİR SEVİYENİZİ KONTROL ETTİRİN

Ülkemizde kadınlarda demir eksikliği zaten çok sık gördüğümüz bir durum. Beslenmede de demir açısından yetersiz besleniyorsak demir eksikliğine bağlı olarak kronik bir yorgunluk ve halsizlik yaşayabiliriz. Bu nedenle bu durumu tespit edip gerekiyorsa doktor kontrolünde hem takviye almamız hem de beslenmemizle destek olmamız gerekebilir.

BİTKİLERİN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Özellikle ginseng ve ginko biloba enerji verici etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmış en önemli bitkilerdir. Gün içinde 1-2 fincan bunlardan yapılmış çaylar tüketilebilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini içeriği sayesinde stres seviyesini azaltır.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Minimum işlenmiş ya da tamamen doğal gıdalar bir yandan sağlıklı beslenmenizi sağlarken bir yandan da enerji düzeyinizi yükseltmeye yardımcı olur. Bu nedenle diyetinizde işlenmiş ve paketli gıdaları minimuma indirmeye hatta diyetinizden çıkarmaya çalışın.