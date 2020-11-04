Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...

Mevsim geçişlerinde yaşanan halsizlik ve kırgınlık gün boyunca bütün enerjinizi bitirir. Özellikle pandemi sürecinde bu halsizlik katlanarak arttıysa enerjinizi artıracak bu yolları denemelisiniz.
Ülkemizde kadınlarda demir eksikliği zaten çok sık gördüğümüz bir durum. Beslenmede de demir açısından yetersiz besleniyorsak demir eksikliğine bağlı olarak kronik bir yorgunluk ve halsizlik yaşayabiliriz. Bu nedenle bu durumu tespit edip gerekiyorsa doktor kontrolünde hem takviye almamız hem de beslenmemizle destek olmamız gerekebilir.
Özellikle ginseng ve ginko biloba enerji verici etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmış en önemli bitkilerdir. Gün içinde 1-2 fincan bunlardan yapılmış çaylar tüketilebilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini içeriği sayesinde stres seviyesini azaltır.
Minimum işlenmiş ya da tamamen doğal gıdalar bir yandan sağlıklı beslenmenizi sağlarken bir yandan da enerji düzeyinizi yükseltmeye yardımcı olur. Bu nedenle diyetinizde işlenmiş ve paketli gıdaları minimuma indirmeye hatta diyetinizden çıkarmaya çalışın.
Egzersiz yapmak serotonin, dopamin, endorfin gibi bizi mutlu ve iyi hissettiren, enerjimizi yükselten hormonların salgılanmasını sağladığı için gün içinde mutlaka egzersize vakit ayırın. En azından kısa yürüyüşlere vakit ayırın. Bunu alışkanlık haline getirdikten bir süre sonra kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinize siz bile inanamayacaksınız.
Yapılan bazı çalışmalar öğlen uykusunun doğal biyoritim alışkanlıklarının doğal bir sonucu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gün içinde yaptığınız 15-20 dakikalık şekerlemeler sonrasında kendinizi daha enerjik ve yenilenmiş hissedebilirsiniz.
Ayrıca bazı yiyecekler içerdikleri bazı bileşenler sayesinde daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle muz, incir, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, somon, kurubaklagiller gibi besinler mutluluk ile ilişkisi olan serotonin, dopamin ve endorfin hormonlarını uyarır. Bu besinleri düzenli olarak beslenmenize dahil ettiğinizde çok daha enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.
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