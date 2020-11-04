HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...

Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Terzioğlu, gün boyu kendisini yorgun ve tükenmiş hissedenler için enerji yükselten beslenme tavsiyeleri verdi. İşte 6 adımda enerji yükselten yöntem.

Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...

Mevsim geçişlerinde yaşanan halsizlik ve kırgınlık gün boyunca bütün enerjinizi bitirir. Özellikle pandemi sürecinde bu halsizlik katlanarak arttıysa enerjinizi artıracak bu yolları denemelisiniz.

DEMİR SEVİYENİZİ KONTROL ETTİRİN

Ülkemizde kadınlarda demir eksikliği zaten çok sık gördüğümüz bir durum. Beslenmede de demir açısından yetersiz besleniyorsak demir eksikliğine bağlı olarak kronik bir yorgunluk ve halsizlik yaşayabiliriz. Bu nedenle bu durumu tespit edip gerekiyorsa doktor kontrolünde hem takviye almamız hem de beslenmemizle destek olmamız gerekebilir.

BİTKİLERİN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Özellikle ginseng ve ginko biloba enerji verici etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmış en önemli bitkilerdir. Gün içinde 1-2 fincan bunlardan yapılmış çaylar tüketilebilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini içeriği sayesinde stres seviyesini azaltır.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Minimum işlenmiş ya da tamamen doğal gıdalar bir yandan sağlıklı beslenmenizi sağlarken bir yandan da enerji düzeyinizi yükseltmeye yardımcı olur. Bu nedenle diyetinizde işlenmiş ve paketli gıdaları minimuma indirmeye hatta diyetinizden çıkarmaya çalışın.

EGZERSİZ OLMAZSA OLMAZ

Egzersiz yapmak serotonin, dopamin, endorfin gibi bizi mutlu ve iyi hissettiren, enerjimizi yükselten hormonların salgılanmasını sağladığı için gün içinde mutlaka egzersize vakit ayırın. En azından kısa yürüyüşlere vakit ayırın. Bunu alışkanlık haline getirdikten bir süre sonra kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinize siz bile inanamayacaksınız.

Yapılan bazı çalışmalar öğlen uykusunun doğal biyoritim alışkanlıklarının doğal bir sonucu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gün içinde yaptığınız 15-20 dakikalık şekerlemeler sonrasında kendinizi daha enerjik ve yenilenmiş hissedebilirsiniz.

SOFRANIZDA BU BESİNLERE YER AÇIN

Ayrıca bazı yiyecekler içerdikleri bazı bileşenler sayesinde daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle muz, incir, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, somon, kurubaklagiller gibi besinler mutluluk ile ilişkisi olan serotonin, dopamin ve endorfin hormonlarını uyarır. Bu besinleri düzenli olarak beslenmenize dahil ettiğinizde çok daha enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Öyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyorÖyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor
AFAD gönüllüsü nasıl olunur?AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stres kanseri tetikler mi?
Stres kanseri tetikler mi?
Hafife almayın! Öyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor
Öyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?
Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?
Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?
Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?
Deprem ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Deprem ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.