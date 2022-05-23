Hem evinizde iş yaparken hem gezilerinizde zaman geçirirken yanınızdan ayırmayacağınız bluetooth hoparlör çeşitleri

Müzik keyfinin doyasıya yaşanmasına yardımcı olan Bluetooth hoparlörler, birçok kişinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Renk ve tasarım konusunda geniş bir çeşitlilik sunan Bluetooth hoparlörlerin özellik bakımından da birbirinden farklı modelleri bulunuyor. Kimi modeller küçük boyut avantajıyla kimi modeller yüksek şarj kapasiteleriyle öne çıkıyor. Bazı modeller renkli aydınlatma sunarken bazı modeller yüksek ses kalitesiyle adından söz ettiriyor. Bu noktada sizin için en önemli özellikler doğrultusunda seçim yapmanız gerekiyor. Öyleyse işinizi kolaylaştırmak için en kaliteli Bluetooth hoparlör çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. Yüksek ses kalitesi: Harman Kardon Onyx Studio 6 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

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Modern ve şık tasarımıyla birçok kişinin beğenisini kazanan Harman Kardon Onyx Studio 6 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, her ortama kolayca uyum sağlıyor. Birinci sınıf kumaş kaplaması ve alüminyum sapıyla dayanıklılık sunuyor. Ayrıca akıllı tasarımı sayesinde elde kolayca taşınabiliyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, tek şarjla 8 saate kadar müzik çalabilmesi. Ayrıca yüksek ses kalitesiyle kullananları memnun ediyor ve 5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. IPX7 su geçirmez özelliği bulunan ürün, su sıçramalarına karşı dayanıklılık göstererek rahat ve güvenli bir kullanım imkânı tanıyor.

2. Kesintisiz müzik keyfi: Urban Sound Bluetooth Hoparlör Ses Bombası

Müziksiz yapamayan ve her ortamda müzik keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için Urban Sound Bluetooth Hoparlör Ses Bombası, muhteşem bir öneri olarak öne çıkıyor. Vantuzlu yapısı sayesinde masadan pencereye birçok yere yapıştırılabiliyor. Ürünün en çok sevilen özelliklerinden biri suya tamamen dayanıklı olması. Böylece duş ve plaj gibi ortamlarda gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Ürünün ön kısmında yer alan kontrol tuşları şarkı geçişlerinin ve ses ayarlamalarının kolayca yapılmasını sağlıyor. 3 saate kadar kesintisiz müzik çalabiliyor. Pembenin yanı sıra yeşil, mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri de sunuyor.

3. Eğlencenin tadını çıkartın: JBL Go 3 Taşınabilir Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör

Kompakt tasarıma sahip bir Bluetooth hoparlör sahibi olmak isteyenlere JBL Go 3 Taşınabilir Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör tavsiye ediliyor. Ufak boyutlu tasarımı sayesinde pantolon cebi ve çantalarda kolayca taşınabilen ürün, farklı renk seçenekleri de sunuyor. Küçük tasarımına rağmen etkileyici bir ses kalitesi sunarak memnun edici bir performans sergiliyor. IP67 sertifikası bulunan ürün, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Telefon ve tablet gibi farklı cihazlarla Bluetooth bağlantısı kurabilmesinin yanı sıra dolu bataryayla 5 saat boyunca çalışıyor. Böylece eğlence keyfi kesintisiz devam ediyor.

4. Hem hoparlör hem powerbank: Grundig Hoparlör Jam Bt Hoparlör

Grundig Hoparlör Jam Bt Hoparlör, şarj problemiyle uğraşmadan doyasıya müzik dinlemek isteyenler için ideal bir ürün seçeneği. 2500 mAh bataryası sayesinde 30 saatten fazla müzik çalabiliyor. Ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde powerbank olarak da kullanılabiliyor. 3.5 W RMS ses çıkışı ile güçlü ve kaliteli müzik deneyimi yaşatıyor. Ürünün en işlevsel özelliği 30 metrelik Bluetooth çekim alanı sunması. Hoparlör ayrıca True Wireless Stereo desteği de sağlıyor. Böylece diğer hoparlörlerle bağlantı kurup aynı anda daha yüksek sesle müzik çalabiliyor.

5. Kaliteli ve kullanışlı: Anker SoundCore Motion Q Bluetooth Hoparlör

Yüksek ses kalitesi eşliğinde müzik keyfi yaşamak isteyenler için en iyi Bluetooth hoparlör çeşitleri arasında yer alan Anker SoundCore Motion Q tavsiye ediliyor. 10 saat boyunca aralıksız müzik çalabilmesiyle birçok kişinin gönlünü fethediyor. Ürünün en önemli özelliği akıllı tasarımı sayesinde 360 derece ses üretebilmesi. Bu sayede sesler her açıdan rahat ve net şekilde duyuluyor. Hoparlör, yerleşik mikrofonla akıllı asistanlara erişim sağlıyor. Böylece ürüne sesli komutlar verilebiliyor. Ürünün sıvı temasına karşı dayanıklı olması da büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

6. Seyahat dostu: MF Product Acoustic 0123 Taşınabilir Kablosuz Bluetooth Speaker

"En iyi Bluetooth hoparlör hangisi?" sorusuna birçok kullanıcı MF Product Acoustic 0123 Taşınabilir Kablosuz Bluetooth Speaker, yanıtını veriyor. Kompakt tasarımı sayesinde seyahat çantalarında çok az yer kapladığı için kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlıyor. 1200 mAh bataryaya sahip ürün, 2 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tam dolu şarjla 5 saate kadar aralıksız müzik çalarak eğlence keyfini devam ettiriyor. Güçlendirilmiş bass teknolojisi kullanan ürün, mükemmel ses kalitesi sunarak kullanıcılarını memnun ediyor. Mikrofon özelliği de bulunduğu için müziği kesmeden çağrı görüşmeleri yapılmasına imkân tanıyor.

7. Yüksek pil kapasitesi: Tronsmart Element Groove Bluetooth Hoparlör

En iyi ses kalitesi sunan Bluetooth hoparlör çeşitleri arasında yer alan Tronsmart Element Groove Bluetooth Hoparlör, işlevsel özellikleri sayesinde ideal bir kullanım sağlıyor. Ürünün ultra kompakt yapısı kolayca taşınmasına olanak tanıyor. Ayrıca ürünün düz siyah rengi sadelikten hoşlananlar için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güçlü bass'ları sayesinde çok beğenilen ürün, 2.200 mAh bataryasıyla da adından söz ettiriyor. 2,5 saat içerisinde tamamen şarj olabilmesinin yanı sıra 24 saat kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. Ayrıca ürünün IPX7 suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Böylece her ortamda güvenle kullanılabiliyor.

8. Fiyat performans ürünü: Ttec Dynamite Taşınabilir Kablosuz Bluetooth Hoparlör

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Uygun fiyata yüksek performanslı ve kaliteli bir Bluetooth hoparlör satın almak isteyenlere Ttec Dynamite Taşınabilir Kablosuz Bluetooth Hoparlör tavsiye ediliyor. Derin bass'ları sayesinde berrak bir ses kalitesi sunan ürün, renkli LED ışık desteği de sunuyor. Böylece eğlenceli anlarda müzik ve renkli aydınlatma keyfi aynı ürün üzerinden gerçekleştirilebiliyor. IPX5 suya ve toza dayanıklılık sertifikası sayesinde güvenle kullanılabiliyor. Ürün, tek şarjla 12 saat boyunca müzik çalabiliyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de Bluetooth 5.0 desteğine sahip olması. Böylece güçlü bağlantı kurulabiliyor.