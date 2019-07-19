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HEM gençleri üniversiteye hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde açtığı üniversite hazırlık kursları ile farkını gösterdi.Dershanelerin kapatılması ile birlikte Orhangazi’de üniversite hazırlık kurslarının merkezi Halk Eğitim Merkezi oldu.

HEM gençleri üniversiteye hazırlıyor

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde açtığı üniversite hazırlık kursları ile farkını gösterdi.
Dershanelerin kapatılması ile birlikte Orhangazi’de üniversite hazırlık kurslarının merkezi Halk Eğitim Merkezi oldu. Geride kalan yılda 175 üniversite hazırlık öğrencisine kurs veren Halk Eğitim Merkezi kurslarını tamamladı. Hafta sonları gönüllü öğretmenler vasıtası ile hazırlık deneme sınavlarının da yapıldığı Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz akşam kurslarında öğretmenler öğrencilerle bire bir ilgilenerek başarıya ulaştı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Kuzu, üniversite hazırlık kurslarında açıklanan sonuçlara göre önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Üniversite hazırlık kurslarında büyük başarı elde ettik. Bu başarıdaki en önemli pay öğretmenlerimizindir" dedi.
Tercih döneminde öğretmenlerinin yine rehberlik eğitimi de vereceğini belirten Kuzu, "Tercih dönemi 23-29 Temmuz arası hafta içi saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak" diye konuştu.

HEM gençleri üniversiteye hazırlıyor

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