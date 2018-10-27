Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

İnternet aşkına paralarını kaptırdı!

1 / 11 Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki adamla internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı.

2 / 11 Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.

3 / 11 Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.

4 / 11 50 TL FATURADAN 5 BİN TL NAKİTE Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.

5 / 11 Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3 bin ila 5 bin TL nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı.

6 / 11 Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

7 / 11 BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı.

8 / 11 İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.

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