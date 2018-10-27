Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.
İnternet aşkına paralarını kaptırdı!
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Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki adamla internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı.
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Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.
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Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.
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50 TL FATURADAN 5 BİN TL NAKİTE
Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.
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Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3 bin ila 5 bin TL nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı.
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Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
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BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI
Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı.
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İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.
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