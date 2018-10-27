MAGAZİN

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

İnternetten tanıştığı 45 yaşındaki adama aşık olan 63 yaşındaki Hatice Kılıç, tanıştığı adama 30 bin lirasını kaptırdı.

Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

İnternet aşkına paralarını kaptırdı!

1 / 11

Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki adamla internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı.
2 / 11

Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.
3 / 11

Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.
4 / 11

50 TL FATURADAN 5 BİN TL NAKİTE

50 TL FATURADAN 5 BİN TL NAKİTE
Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.
5 / 11

Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3 bin ila 5 bin TL nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı.
6 / 11

Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
7 / 11

BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI
Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı.
8 / 11

İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.
9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatice Kılıç Esra Erol dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

Aşk ve Mavi'de Yaman ve Mavi aşkı başlıyor! Keremcem diziye böyle girdi! Aşk ve Mavi 76. bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşk ve Mavi'de Yaman ve Mavi aşkı başlıyor! Keremcem diziye böyle girdi! Aşk ve Mavi 76. bölüm fragmanı yayınlandı!

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba olan Arda Turan eşini yalnız bırakmadı!

Baba olan Arda Turan eşini yalnız bırakmadı!

“Beren nerede, onu unuttuk”

“Beren nerede, onu unuttuk”

Latin havası

Latin havası

Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını söyleyen Elit İşcan olayı yargıya taşıdı

Efecan Şenolsun'un tacizine uğradığını söyleyen Elit İşcan olayı yargıya taşıdı

'Kardeşim benim!'

'Kardeşim benim!'

'Herkes çok terbiyesiz olmuş'

'Herkes çok terbiyesiz olmuş'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.