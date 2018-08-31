HEM GÖRÜNTÜ ALDI, HEM SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Bir vatandaş ise kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, İBB İtfaiye Dairesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.
Öte yandan,yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını çalı, çırpı ile söndürmeye çalıştı. O anları kendi cep telefonuyla da görüntüledi.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Cep telefonu görüntüsü
-Yangından görüntü
-Vatandaşın cep telefonuyla çekerken söndürmeye çalışması
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Genel ve detaylar
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı
Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi
Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum