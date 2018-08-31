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HEM GÖRÜNTÜ ALDI, HEM SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Bir vatandaş ise kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, İBB İtfaiye Dairesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.
Öte yandan,yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını çalı, çırpı ile söndürmeye çalıştı. O anları kendi cep telefonuyla da görüntüledi.

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Yangından görüntü
-Vatandaşın cep telefonuyla çekerken söndürmeye çalışması
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Genel ve detaylar

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