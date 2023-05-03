HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz en iyi adidas krampon çeşitleri

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz en iyi adidas krampon çeşitleri

02.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarla zaman zaman buluşup futbol oynayanlardan mısınız? Öyleyse etkileyici top hamleleri yapmanızı sağlayacak kaliteli bir krampona ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz! "Almışken kaliteli ve uzun yıllar kullanabileceğim bir krampon alayım" diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız listede kalitesi ve şıklığıyla birbirinden kullanışlı en iyi adidas krampon modelleri yer alıyor. Öyleyse gelin, adidas krampon çeşitlerine birlikte göz atalım.

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz en iyi adidas krampon çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Rahatlığıyla cezbeden şık bir model: adidas COPA PURE.4 FxG Erkek Krampon
  • 2. Sahada etkili hamleler yapmanıza yardımcı olacak: adidas PREDATOR ACCURACY.3 LL FG Unisex Yetişkin Krampon
  • 3. Futbol tutkunlarına eşsiz bir alternatif: adidas X SPEEDPORTAL.4 TF Erkek Krampon
  • 4. Şık tasarım ve dayanıklı yapı: adidas X SPEEDPORTAL MESSI.4 FxG Krampon
  • 5. Futbol tutkunlarının beğenisini kazanacak bir ürün: adidas Deportivo II FG Erkek Krampon
  • 6. Hem şık hem kullanışlı: adidas X Speedportal.1 Sg Erkek Islak/Yumuşak Çim Zemin Kramponu
  • 7. Halı saha performansınızı olumlu etkileyecek: adidas COPA SENSE.4 FxG Unisex Yetişkin Krampon
  • 8. Sahanın tozunu attıracağınız, mükemmel bir model: adidas Copa Pure.3 FG Erkek Krampon
  • 9. Maçta performansınızı artıracak kalite: adidas Deportivo FxG Erkek Krampon
  • 10. Hamlelerinizi gole çevirecek eşsiz bir ürün: adidas Predator Accuracy.4 Fxg Erkek Krampon

Futbol için özel olarak üretilen kramponlar maç sırasında etkili bir performans göstermenize yardımcı olur. Spor ayakkabılardan farklı olarak tasarlanan kramponlar sayesinde saha içerisinde rahatça hareket edebilir ve gol sevincini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Piyasada birbirinden kullanışlı birçok krampon modeli bulunuyor. Ancak kaliteli olanı seçmek her zaman kolay olmuyor. Tercihlerinizi kolaylaştırmak için adidas en iyi krampon modellerini listeledik. İşte detaylar...

1. Rahatlığıyla cezbeden şık bir model: adidas COPA PURE.4 FxG Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Sade ve şık tasarımlardan hoşlananların bir numaralı tercihi olmaya aday adidas COPA PURE.4 FxG Erkek Krampon, sahadaki hamlelerinizi gole çevirmenize destek olacak. Normal kalıp olarak tasarlanan kramponun sayası sentetik malzeme kullanılarak üretiliyor. Üstün malzeme kalitesi ve uzun ömürlü yapısıyla ön plana çıkan halı saha kramponu adidas kalitesiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bağcıklı modeli ve U şeklindeki bilek tasarımı sayesinde ayağınıza rahatlıkla giyip çıkarabileceğiniz ürünün yapımında en az %50 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Çevre dostu ürün kullanımına katkıda bulunmak ve sahada etkili vuruşlar yapmak için kullanabileceğiniz kramponları detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

2. Sahada etkili hamleler yapmanıza yardımcı olacak: adidas PREDATOR ACCURACY.3 LL FG Unisex Yetişkin Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Renkli tasarımıyla tarzınızı yansıtabileceğiniz adidas PREDATOR ACCURACY.3 LL FG Unisex Yetişkin Krampon özel dış tabanı sayesinde çim sahalarda etkili bir tutuş desteği sağlıyor. Şıklığını 3D yumuşak kumaş tasarımından alan ürünün yarım bilekli yapısı kramponu rahatça giyip çıkarabilmenize yardımcı oluyor.

Ürünün ön yüzeyinde yer alan kabartma detayı sahada top hâkimiyeti sağlamanıza ve unutulmaz goller atmanıza imkân sağlıyor. Bağcıksız modeli sayesinde ayağınıza kolayca uyum sağlayan ve kullananlara çeviklik katan bu muhteşem ürünün şık görünümün yanında yıllarca kullanabileceğiniz kalitede üretildiğini de hatırlatalım.

Ürünü İncele

3. Futbol tutkunlarına eşsiz bir alternatif: adidas X SPEEDPORTAL.4 TF Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

adidas X SPEEDPORTAL.4 TF Erkek Krampon ile sahada fırtınalar estirebilir ve etkili vuruşlar gerçekleştirebilirsiniz. Şık tasarımının yanı sıra kalitesiyle de dikkatleri üzerine toplayan ürünün EVA orta taban yastıklaması maç boyunca ayaklarınızın konforunu sağlamaya yardımcı olur. Bağcıklı tasarımı sayesinde ayağınızı rahatça kavrayıp maça hâkimiyetinizi artıran ürünü rahatlıkla giyebilirsiniz.

Ayakkabının kauçuk tabanı yapay çim sahada güçlü bir tutuş desteği sağlar. Dış yüzeyini kaplayan kumaş saya, oyun sırasında performansınızı artırmaya yardımcı olur. Normal kalıp olarak üretilen kramponları bedeninizi seçerek satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Şık tasarım ve dayanıklı yapı: adidas X SPEEDPORTAL MESSI.4 FxG Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Arkadaşlarınızla yapacağınız futbol maçlarında etkili vuruşlar sergilemenize yardımcı olacak adidas X SPEEDPORTAL MESSI.4 FxG Krampon ile karşınızdayız! Belli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen krampon çevre dostu olmasıyla tercih sebebi.

Ürünün kaliteli dış yüzeyi yapay çimde geçekleştirilen maçların yanında sert zeminlerde ve doğal çim sahada da kullanabileceğiniz şekilde tasarlanıyor. Kramponun üst yüzeyinde kullanılan yumuşak sentetik kumaş sayesinde maç esnasında şaşırtıcı bir performans sergileyebilirsiniz. Ürünün en ucuz adidas krampon modellerinden biri olduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

5. Futbol tutkunlarının beğenisini kazanacak bir ürün: adidas Deportivo II FG Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Şık tasarımlardan hoşlananların tercihi olacak adidas Deportivo II FG Erkek Krampon şıklığının yanında kalitesiyle de göze çarpıyor. Ürünün çok yönlü dış tabanı sayesinde sahada top kontrolünü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Bağcıklı tasarımıyla ayağınıza göre ayarlayarak kullanabileceğiniz kramponların sentetik sayası etkili vuruşlar yapmanıza yardımcı olur.

Ürünün iç yüzeyinde kullanılan perfore dilin kumaş astarı, nefes alan yapısı sayesinde maç boyunca ayaklarınızı terletmez ve size maksimum konfor sağlar. Yapay çim ve doğal çim sahalar gibi farklı yüzeylerde kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu ürünü kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

6. Hem şık hem kullanışlı: adidas X Speedportal.1 Sg Erkek Islak/Yumuşak Çim Zemin Kramponu

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Yağmurlu havalarda zemin ıslakken maç keyfiniz yarıda kalmasın diye üretilen adidas X Speedportal.1 Sg Erkek Islak/Yumuşak Çim Zemin Kramponu performansı ile kullananlardan tam not alıyor. Şık tasarımı ve kaliteli yapısı sayesinde en iyi krampon modellerinden biri olmaya aday ürünün dayanıklı dış yüzeyi topa attığınız vuruşları gole çevirmenize yardımcı olur.

Yumuşak astarı ile ayaklarınızı rahat ettiren modelin bağcık tasarımlı olması ayaklarınızı kavrayarak sahada etkin performans göstermenizi sağlar. Islak veya yumuşak çim sahada kullanıma elverişli olarak tasarlanan bu ürünle maçın kaderinin değiştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Halı saha performansınızı olumlu etkileyecek: adidas COPA SENSE.4 FxG Unisex Yetişkin Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Muhteşem tasarımı ile halı saha maçlarında farkını göstermek isteyenlerin bir numaralı tercihi olan adidas COPA SENSE.4 FxG Unisex Yetişkin Krampon kaliteli duruşuyla da beğenileri topluyor. Bağcıklı tasarımı sayesinde ayağınızı sıkıca kavrayarak saha performansınızı artırmaya yardımcı olan ürün normal kalıp olarak üretiliyor.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen kramponların sentetik sayası rahat etmenizi sağlayarak performansınızı en iyi şekilde göstermenize imkân tanıyor. Ürünün çok yönlü dış yüzeyi ise sert zeminde, doğal ve yapay çim sahada etkili bir tutuş sağlayarak top kontrol kabiliyetinizi artırmanızı sağlıyor.

Ürünü İncele

8. Sahanın tozunu attıracağınız, mükemmel bir model: adidas Copa Pure.3 FG Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Birbirinden etkileyici hamleler gerçekleştirmenize yardımcı olacak adidas Copa Pure.3 FG Erkek Krampon futbol maçlarında en etkili yol arkadaşınız olmaya aday! Ürünün deri üst kumaşı topu rahatça kavramanıza ve etkili vuruşlar atmanıza yardımcı olur. Bağcıklı tasarımı sayesinde ayağınızı sıkıca kavrayan kramponların sentetik iç astarı maç boyunca etkili bir konfor sağlar.

Deri dış yüzeyi sayesinde sahada top kontrolünü rahatlıkla sağlayabileceğiniz ürünün şıklığının yanında dayanıklı olması da en önemli özelliklerinden biri. Çim sahada kullanıma elverişli olan kramponları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Maçta performansınızı artıracak kalite: adidas Deportivo FxG Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Futbol müdavimlerindenseniz ve arkadaşlarınızla sık sık maç yapmak için toplanıyorsanız sahadaki performansınızı maksimum düzeye çıkaracak adidas Deportivo FxG Erkek Krampon'a ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ürünün özel biçimlendirilmiş topuk detayı kramponun ayağınızı sıkıca kavramasını sağlayarak sahada top kontrolünü gerçekleştirmenize katkıda bulunur.

Doğal çim saha ve yapay çimde kullanıma uygun olan ürünün nefes aldıran perfore dil detayı maç boyunca ayaklarınızın terlemesini engeller ve serin kalmasını sağlar. Bağcıklı modeli sayesinde rahatça giyebileceğiniz kramponların burun tarafındaki dikiş detayı daha etkili vuruşlar için özel olarak tasarlanır.

Ürünü İncele

10. Hamlelerinizi gole çevirecek eşsiz bir ürün: adidas Predator Accuracy.4 Fxg Erkek Krampon

Hem halı sahada hem çim sahada giyebileceğiniz adidas krampon çeşitleri

Göz alıcı tasarımı ve kaliteli yapısıyla dikkat çeken adidas Predator Accuracy.4 Fxg Erkek Krampon sahada farkınızı ortaya koyacak! Futbol maçları sırasında attığınızı gole çevirmenize yardımcı olacak ürünün yumuşak üst yüzeyi maç boyunca konfor sağlar.

Çok yönlü dış tabanı sayesinde halı sahada rahat hâkimiyet sağlayan ürün, bağcıklı olarak tasarlanması sayesinde tüm ayak yapılarına uyum sağlar ve kolayca giyilir. Ürünün orta yükseklikte tasarlanan bilek detayı ve yumuşak iç astarı sayesinde sahada etkili bir performans sergileyebilir, maçlarda etkinliğinizi gösterebilirsiniz.

Ürünü İncele

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!
Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
adidas krampon adidas krampon fiyatları en pahalı krampon erkek krampon futbol krampon halı saha krampon halısaha krampon krampon krampon adidas krampon ayakkabı krampon erkek krampon fiyatları ucuz krampon kaleci kramponu futbolcuların kramponları kaleci kramponları

İş birliği İçerikleri

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

Beyler bu ilkbahar parfümleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz!

Mutfakların en başarılı şefi, o! Smeg kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Mutfakların en başarılı şefi, o! Smeg kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Hem hızlı hem lezzetli yemek pişirmenin sırrı onda saklı!

Hem hızlı hem lezzetli yemek pişirmenin sırrı onda saklı!

"Ben evde yaparım, dışarıdan almam" diyenler buraya! Evde oyun hamuru nasıl yapılır

"Ben evde yaparım, dışarıdan almam" diyenler buraya! Evde oyun hamuru nasıl yapılır

Tümünü Gör
"Ben evde yaparım, dışarıdan almam" diyenler buraya! Evde oyun hamuru nasıl yapılır

"Ben evde yaparım, dışarıdan almam" diyenler buraya! Evde oyun hamuru nasıl yapılır

Çekiciliğinizi arşa çıkaracak en iyi vücut çoraplarına bakmadan geçmeyin

Çekiciliğinizi arşa çıkaracak en iyi vücut çoraplarına bakmadan geçmeyin

Yaptığınız makyaja herkese bayılacak! Pürüzsüz cildin sırrı...

Yaptığınız makyaja herkese bayılacak! Pürüzsüz cildin sırrı...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek o dekoratif ürünleri bulduk

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek o dekoratif ürünleri bulduk

Akıllı cihazlarınızı en hızlı şekilde şarj edecek güç adaptörleri burada!

Akıllı cihazlarınızı en hızlı şekilde şarj edecek güç adaptörleri burada!

Tümünü Gör
Akıllı cihazlarınızı en hızlı şekilde şarj edecek güç adaptörleri burada!

Akıllı cihazlarınızı en hızlı şekilde şarj edecek güç adaptörleri burada!

Mutfakta bir numaralı yardımcınız olacak en iyi el mikserleri

Mutfakta bir numaralı yardımcınız olacak en iyi el mikserleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz rahat ve şık oversize tişörtlerle tanışın

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz rahat ve şık oversize tişörtlerle tanışın

Dolapları yenilemenin vakti geldi! Bu sezon gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken şık parçalar

Dolapları yenilemenin vakti geldi! Bu sezon gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken şık parçalar

Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi Victoria's Secret parfümlerini sizin için seçtik

Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi Victoria's Secret parfümlerini sizin için seçtik

Çocuk ruhlulardan teknoloji severlere: Kadınlara alabileceğiniz en iyi hediyeler

Çocuk ruhlulardan teknoloji severlere: Kadınlara alabileceğiniz en iyi hediyeler

Tümünü Gör

Benzer Spor İçerikleri

Konforu ayaklarınıza getiren en rahat Under Armour modelleriyle tanışın

Konforu ayaklarınıza getiren en rahat Under Armour modelleriyle tanışın

Adım adım tarzınızı yükseltecek en iyi ayakkabıları sizin için seçtik

Adım adım tarzınızı yükseltecek en iyi ayakkabıları sizin için seçtik

Spor salonu şart değil, evde de spor yapabilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Spor salonu şart değil, evde de spor yapabilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

30 dakikada 250 kalori yakmanın sırrı...

30 dakikada 250 kalori yakmanın sırrı...

Sporcuların vazgeçilmezi! Kısa sürede büyük etki yaratan en iyi kreatin takviyeleri

Sporcuların vazgeçilmezi! Kısa sürede büyük etki yaratan en iyi kreatin takviyeleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

860 bin lirayı saniyeler içinde böyle çaldılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

860 bin lirayı saniyeler içinde böyle çaldılar!

İstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürüp kayıplara karıştı...

İstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran vahşet! Sokakta karşılaştı, sopayla döverek öldürdü

Kan donduran vahşet! Sokakta karşılaştı, sopayla döverek öldürdü

Sokak ortasında dehşet! Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı

Yunanistan'a kaçıracaklardı! Piyasa değeri 2 milyon TL... Suçüstü yakalandılar

Piyasa değeri 2 milyon TL! Suçüstü yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.