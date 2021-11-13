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Hem hırsızlar, hem arsızlar! Telefonu çalınan genci önce dövdüler, sonra kaçırdılar

13.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Kulaksız’da meydana gelen olayda Mahmut Y.‘nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikayette bulundu. Şikayetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.’nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN DARP EDİP TAKSİYLE KAÇIRDILAR

Mahmut Y.’yi gören İmam A.’nın arkadaşları araçtan inerek önce şikayetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikayetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.’yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.’nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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BEYOĞLU POLİSİ KAÇIRANLARI YAKALAYIP GENCİ KURTARDI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.’nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikayetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.

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GENCİ KAÇIRAN 5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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GENCİ DARP EDİP KAÇIRDIKLARI ANLAR KAMERADA

Beyoğlu’nda şikayetinden vazgeçmediği için önce darp edilen ve daha sonra da kaçırılan kişinin kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada 4 şahıs taksiden inerek üzerine yürüyor. Genci darp eden şahıslar ardından araca bindiriyor. Gencin arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine şahıslardan biri aşağıya inerek onlara saldırıyor. Şahıslar ardından taksiyle sokaktan ayrılıyor.

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(İHA)

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Beyoğlu
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