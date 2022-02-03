Hem hobiciler hem profesyoneller için en iyi gübre markası hangisidir?

Kimi evinin balkonunda veya bahçesinde hobi amaçlı, kimi ise tarlada iş amacıyla meyve ve sebze yetiştiriciliği yapıyor. Fakat amacınız ne olursa olsun yemyeşil sağlıklı bitkiler için en iyi gübreleri tercih etmelisiniz. Bu sebeple üretilen ve farklı amaçlar için kullanabileceğiniz birçok gübre çeşidi mevcut. "O zaman en iyi gübre markası hangisidir?" dediğinizi duyar gibiyiz. Bunun cevabını bulmanız için özenle hazırladığımız listemizle sizi baş başa bırakıyoruz...

1. Organik gübre arayanlar için: Biohumus Organik Bitki Besin Gübresi

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Organik maddeler açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Biohumus Organik Bitki Besin Gübresi, bitkileriniz için birçok faydalı mikroorganizma içeriyor. Kompost sistemi kullanılarak özel eko klima yöntemi ile üretilen Biohumus gübre, zararlı kimyasal madde içermiyor. Katkısız formülü ile bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu tüm minerali sağlıyor. Canlı bir malzeme olan Biohumus gübreyi iç ve dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra çim alanlarda, tüm sebzelerde ve meyve ağaçlarında kullanabilirsiniz. Organik sertifikasına da sahip olan Biohumus Organik Bitki Besin Gübresi, 25 kilogramlık paketler halinde hazırlanarak sizlere ulaşıyor.

2. Bitkilerin gelişimine büyük katkı: Gübretaş UAN-32 Yüksek Azotlu Sıvı Gübre

%32 oranında yüksek azot oranına sahip olan Gübretaş UAN-32; sıvı formda bir gübre olup amonyak, nitrat ve üre kombinasyonu ile üretiliyor. Yüksek azot oranı sayesinde bitkilerde kuruma ve yanma gibi olumsuz durumlara neden olmadan etkili ve hızlı bir gübreleme gerçekleşmesini sağlıyor. Ürün; topraktaki azotun az olması veya başka olumsuzluklar sebebiyle bitkilerin topraktaki azottan yeteri kadar yararlanamaması, sonuç olarak bitkilerin gelişememesi durumlarında kullanılıyor. Yüksek oranda azota ihtiyaç duyan bitkiler için de tavsiye edilen ve en iyi yaprak gübresi seçeneklerinden biri olan Gübretaş sıvı gübreyi yapraktan ya da damla sulama yöntemi ile uygulayabilirsiniz.

3. Çok özel bir formül: EkosolFarm Organik Solucan Gübresi

Sertifikalı %100 solucan gübresi olan EkosolFarm, kırmızı Kaliforniya solucanlarının dışkılarından üretiliyor. EkosolFarm, meyve sebzelerin doğal aromasını ve kalitesini artırırken aynı zamanda kök ve çevresindeki hastalıklara karşı koruma sağlayarak bitkilerin dayanıklılığını artırıyor. Organik formülüyle toprağın havalanma ve su tutma kapasitesini yükselterek toprak yapısını düzenliyor. Solucanlardan gübreye geçen enzimler ve mineraller sayesinde bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. EkosolFarm Organik Solucan Gübresi'ni çiçekli süs bitkilerinde, meyvelerde, bahçe ve balkon sebzeciliğinde, çim alanlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca tohumdan fide yetiştirme sırasında kökle temas ettirerek gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz.

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4. Özünde doğallık var: Vermisafa %100 Organik Katı Solucan Gübresi

Vermisafa organik solucan gübresi, organik yetiştiricilik yapılan tüm alanlarda kullanılmak üzere üretiliyor. Toprak özelliklerini iyileştirici etkisi bulunan gübre, bitkilere zengin besin maddeleri sağlayarak gelişimlerine yardımcı oluyor. %100 organik içeriği sayesinde bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün; doğanın dengesini bozmuyor. Vermisafa gübre; solucanların ürettikleri antibiyotik içerikli maddeleri, vitaminleri ve aminoasitleri dışkılarına karıştırması sayesinde zengin bir içeriğe sahip. Ayrıca gübrenin içeriğinde bitkilerin gelişiminde düzenleyici rol oynayan asit bileşenleri bulunuyor. Toprak düzenleyici etkisi de bulunan Vermisafa Katı Solucan Gübresi'ni süs bitkisi ve sebze meyve yetiştiriciliğinde; sera, tarla, bahçe gibi alanlarda kullanabilirsiniz.

5. Süs bitkileriniz için mükemmel bir formül: Fertistilla Evrensel Gübre

Fertistilla gübre, süs bitkisi yetiştiriciliği için yenilikçi bir formüle sahip. Fertistilla gübre kutusunun içerisinde bulunan şişeler, iki farklı bölümden oluşuyor. Mavi renkteki bölüm bitkilerin büyümesi için yararlı besin maddelerini içerirken yeşil renkli bölüm ise renkli çiçeklerin ve yemyeşil yaprakların oluşumunu destekliyor. Ayrıca bu özel formül, yeni sürgünlerin büyümesine katkı sağlamasının yanı sıra yaprakları sararmalara karşı koruyor. 40 mililitrelik 6 adet şişeden oluşan Fertistilla, kullanıma hazır halde size ulaşarak bitkilerinize aktif bir beslenme desteği veriyor. Şişeleri bitkilerin köküne doğru toprağa enjekte ederek uygulayabilirsiniz. Böylece süs bitkilerinizi 15 gün boyunca dengeli bir şekilde besleyebilirsiniz.

6. Doğal çim görüntüsü isteyenlere: AgraGron Vegan Lawn Food %100 Bitkisel Çim Gübresi

%100 bitkisel maddelerden üretilen AgraGron çim gübresi, vegan formülüyle hiçbir hayvansal katkı maddesi içermiyor. AgraGron çim gübresi, çim tohumlarının hızlı ve kolay büyümesini destekleyerek sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Çimlerin kök gelişimini güçlendirerek esneklik kazanmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda çimlerin dengeli büyümesi için toprağın su tutma kapasitesini artıran gübre, çim hastalıklarına karşı direnç kazandırıyor. Gübre serpme makinesi ya da elle uygulayabileceğiniz AgraGron çim gübresi, insan ve hayvan sağlığına zarar vermiyor. Çimlerinizin çok daha yeşil ve sağlıklı olması için bahçenizde çimlendirmek istediğiniz alana gübreyi uygulayarak ellerinizle yarattığınız doğal ortamın keyfini çıkarabilirsiniz.

7. Doğallığa yenilik katan dokunuş: Ankara Solucan Solucan Gübresi

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Sırada "Sebzeler için en iyi gübre hangisidir?" sorusuna cevap niteliğinde bir ürün var. Özel olarak yetiştirilen kırmızı Kaliforniya solucanlarının dışkıları kullanılarak üretilen Ankara Solucan markasına ait solucan gübresi, hiçbir kimyasal işleme girmeden özenle paketleniyor. Doğal yöntemler kullanılarak fermantasyon sürecinden geçen ürün, solucan dışkısında bulunan ve bitkiler için yararlı olan mineralleri koruyor. Bitkilerin beslenip gelişmesi için gerekli olan elementleri barındıran solucan gübresi, aynı zamanda toprağın iyileşmesini de destekliyor. Ankara Solucan Solucan Gübresi'ni bahçe, tarla ve serada meyve sebze yetiştiriciliğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca balkonda ve bahçede yetiştirdiğiniz süs bitkilerine uygulayarak daha sağlıklı ve verimli büyümelerini sağlayabilirsiniz.

8. Hem organik hem konsantre: Orgasafa Organik Konsantre Sıvı Gübre

Organik içeriği sayesinde çevreyi kirletmeyen ve insan sağlığına özen gösteren sıvı gübre; toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısını iyileştirerek verimini artırıyor. Toprağın su tutma ve katyon değişim kapasitesini en üst seviyeye çıkararak daha canlı kalmasını sağlayan ürün, bitkilerin dengeli büyümesine olanak tanıyor. Orgasafa organik gübre, topraktaki mikroorganizmaları artırarak bitkilerin besin maddelerini almasını kolaylaştırıyor. Orgasafa Organik Konsantre Sıvı Gübre, bitkilerin hastalıklara karşı direnç kazanmasına destek olarak hızlı ve erken büyümelerine yardımcı oluyor. Ayrıca toprağın rengini koyulaştırarak bitkilerin sıcaklık stresine dayanıklılığını artırıyor.

9. En yüksek azot oranı ile bitkileriniz daha yeşil: İgsaş Üre Gübre

%46 oranında yüksek azot miktarı içeren İgsaş gübre, bitkilerin çiçeklenmesine etki ederken bir yandan da kök ve gövde gelişimini olumlu yönde etkiliyor. İgsaş Üre Gübre, yeşil aksam oluşumunu destekleyerek bitkilerin güneşten maksimum düzeyde faydalanmasını sağlıyor. Ürün; konsantre özelliği ile depolama, taşıma ve kullanım sırasında size büyük konfor sunuyor. İçeriğinde yüksek oranda azot olması nedeniyle daha fazla besin maddesi bulunduran ve pril yapısına sahip olan üre gübresini bitkilerinize kolayca uygulayabilirsiniz. 50 kilogram olarak elinize ulaşan gübreyi uygun bir yerde muhafaza ederek uzun süre kullanabilirsiniz.

10. Yemyeşil bitkiler için: Genta Sprinter Plus NP Köklendirici Yaprak Gübresi

Genta yaprak gübresi, bitkinin köklerinde emici kılcal saçak oluşumunu artırarak gelişmesini sağlıyor. Ayrıca köklerde oluşan yaraların tedavisinden sonra bitkilerin yenilenme sürecinde olumlu etki gösteriyor. Genta Sprinter Plus, yanlış sulama ve gübreleme sonucu kök sisteminde oluşan sorunları çözerek köklerin sürekli canlı kalmasına yardım ediyor. Olumsuz iklim koşulları, toprak yapısı ve pH'ı sebebiyle toprakta bulunan birçok zararlı maddeyi engelleyerek köklerin gelişimini destekliyor. Genta Sprinter Plus Yaprak Gübresi'ni bitkilerinizin tohum aşamasından itibaren kullanabilirsiniz. Böylece yetiştirdiğiniz bitkilerin büyüme ve gelişimini ilk andan itibaren destekleyebilirsiniz.



