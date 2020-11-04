Hem iOS hem Android: AnTuTu ekim ayının en iyi akıllı telefonlarını açıkladı!

''En güçlü akıllı telefon hangisi?'' sorusu zaman zaman aklımızı kurcalıyor. Bunun için çeşitli arama motorlarından destek alıyor veya yapılan araştırmalara göz gezdiriyoruz. Bu kapsamda AnTuTu'nun oluşturduğu en güçlü akıllı telefon listeleri karşımıza çıkıyor. Her ay, en güçlü Android telefonları sıralayan AnTuTu, bu ay yine şaşırtmadı ve geride bıraktığımız ekim ayının en güçlü Android telefonları listesini paylaştı. Bunun yanında Gizmochina'nın paylaştığına göre AnTuTu, kullanıcı puanlarını baz alarak en iyi iOS cihazlar tablosu da oluşturdu.

İŞTE ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

En güçlü Android telefonlar listesiyle başlayalım. Zira AnTuTu'nun her ay yenileyip yayınladığı liste bu. Burada liderin değiştiğini görüyoruz. Eylül ayının en güçlü Android telefonları arasında liderliğe uzanan Vivo iQOO 5 Pro olmuştu. Ekim ayında ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Mate 40 Pro'nun Vivo iQOO 5 Pro'dan liderliği devraldığı görülüyor. Kirin 9000 işlemcili, 5G destekli Huawei Mate 40 Pro 685.339 puan ile ekim ayının en güçlü Android telefonu oluyor.