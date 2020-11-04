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Hem iOS hem Android: AnTuTu ekim ayının en iyi akıllı telefonlarını açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

AnTuTu, ekim ayı en güçlü akıllı telefonlar listesini yayınladı. AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre akıllı telefonları listeleyen AnTuTu, bu kez en güçlü Android telefonların yanında en iyi iOS cihazları da sıraladı. Böylece kullanıcı puanlarına göre en iyi iPhone modelleri görücüye çıktı. İşte ekim ayının en iyi akıllı telefonları!

Hem iOS hem Android: AnTuTu ekim ayının en iyi akıllı telefonlarını açıkladı!

''En güçlü akıllı telefon hangisi?'' sorusu zaman zaman aklımızı kurcalıyor. Bunun için çeşitli arama motorlarından destek alıyor veya yapılan araştırmalara göz gezdiriyoruz. Bu kapsamda AnTuTu'nun oluşturduğu en güçlü akıllı telefon listeleri karşımıza çıkıyor. Her ay, en güçlü Android telefonları sıralayan AnTuTu, bu ay yine şaşırtmadı ve geride bıraktığımız ekim ayının en güçlü Android telefonları listesini paylaştı. Bunun yanında Gizmochina'nın paylaştığına göre AnTuTu, kullanıcı puanlarını baz alarak en iyi iOS cihazlar tablosu da oluşturdu.

İŞTE ANTUTU'YA GÖRE EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLAR

En güçlü Android telefonlar listesiyle başlayalım. Zira AnTuTu'nun her ay yenileyip yayınladığı liste bu. Burada liderin değiştiğini görüyoruz. Eylül ayının en güçlü Android telefonları arasında liderliğe uzanan Vivo iQOO 5 Pro olmuştu. Ekim ayında ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Mate 40 Pro'nun Vivo iQOO 5 Pro'dan liderliği devraldığı görülüyor. Kirin 9000 işlemcili, 5G destekli Huawei Mate 40 Pro 685.339 puan ile ekim ayının en güçlü Android telefonu oluyor.

Huawei Mate 40 Pro'yu ise eylül ayının lideri Vivo iQOO 5 Pro takip ediyor. Listenin geri kalanı ise şöyle sıralanıyor:

  • Vivo iQOO 5 / 663.767 puan
  • Vivo X50 Pro+ / 661.342 puan
  • Redmi K30S / 660.133 puan
  • Xiaomi Mi 10 Ultra / 659.561 puan
  • ASUS Rog Phone 3 / 630.765 puan
  • Lenovo Legion Pro / 625.394 puan
  • Xiaomi Black Shark 3S / 617.990 puan
  • OPPO Find X2 Pro / 611.419 puan

AnTuTu en güçlü Android telefonlar

EN İYİ İOS CİHAZLARI KULLANICILARIN OYLARI BELİRLEDİ

Gizmochina'nın haberine göre AnTuTu, kullanıcıların yüzdelik bazda verdikleri 5 yıldıza göre en iyi iOS cihazları da sıraladı. Bu cihazları diğer bir deyişle kullanıcıların oyları belirledi. iPhone 12'nin yeni piyasaya çıktığı için hariç tutulduğu listede en iyi iOS cihaz 12.9 inç iPad Pro oldu. iPad Pro, kullanıcıların yüzde 99,48'i tarafından beş yıldız almayı başardı. iPad Pro'yu ise Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u iPhone SE takip etti. 2020 model iPhone SE, kullanıcıların yüzde 98,07'sinden beş yıldız aldı. En güçlü iOS cihazlar listesi şöyle sıralandı:

  • 12,9 inç iPad Pro / yüzde 99,48
  • iPhone SE / yüzde 98,07
  • 9,7 inç iPad Pro / yüzde 98,06
  • 10,5 inç iPad Pro / yüzde 97,3
  • iPhone 6S Plus / yüzde 97,25
  • iPhone 6S / yüzde 96,82
  • iPad 5 / yüzde 96,62
  • 12,9 inç iPad Pro 2 / yüzde 96,44
  • iPhone 7 / yüzde 96,03
  • 12,9 inç iPad Pro 4 / yüzde 95,71

en iyi iOS cihazlar

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iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin kasım ayında oluşturulacak listede yer alması muhtemel. Zira, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu kullanıcılarla buluşturan Apple, 6 Kasım'da iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'i ön siparişe açacak. Böylece iPhone 12 modelleri daha çok kişi tarafından ulaşılabilir olacak.

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