Hem iş hem de aşk hayatıyla konuşuldu!

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Nisan ayı magazin raporu açıklandı.

Nisan ayına damga vuran magazin olayları

Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı geride bıraktı. Nisan ayı boyunca sanata ve magazine dair gündem oluşturan olayların derlendiği raporda en çok konuşulan ünlü isimler de belli oldu. 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay Nisan ayının son gününde memleketi Düzce’de sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir dönem 'Kadere Mahkumlar' adlı televizyon programıyla geniş kitlelere ulaşan Dilber Ay’ın vefat haberi geçen ayın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

ACUN ILICALI HEM İŞİYLE HEM ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ Geçen sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Acun Ilıcalı’nın adı sık sık aşk dedikodularına karışmış, ünlü medya patronu bu haberler karşısında sessizliğini korumuştu. Miami’deki tatilinde 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz’ın da bulunması, ikilinin yeniden barışma ihtimalini akıllara getirse de Miami sokaklarında ismi Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen kişi ile görüntülenen Ilıcalı’nın yeni sevgilisinin Altunkaya olduğu magazin haberlerine yansımıştı.

Öte yandan, yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Ilıcalı’nın, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıkladığı yeni projesi de merak uyandırdı. Hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, MTM’nin raporuna göre 6 bin 355 haberle Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında geldi.

SILA GENÇOĞLU İLE AHMET KURAL DAVASINDA KARAR VERİLDİ Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması 22 Nisan’da gerçekleştirildi. Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 'hakaret', 'basit yaralama', ve 'tehdit' suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençoğlu basın açıklamasında Türk adaletine teşekkür ederken, Kural ise kesinlikte şiddette bulunmadığına vurgu yaptı. Sıla'nın, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmasıyla gündeme bomba gibi düşen olayın Nisan ayındaki yansımalarına göre Sıla 5 bin 786 haberle Ahmet Kural ise 4 bin 346 haberle konuşuldu.