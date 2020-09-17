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Hem iş hem eğitim için en iyi dizüstü bilgisayar alternatifleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Pandemi’den dolayı evimiz artık sadece özel yaşam alanımız değil aynı zamanda hem işimiz hem de okulumuz oldu. Durum böyle olunca, dizüstü bilgisayar satın alırken nokta atışı yapmamız gerekiyor.

Hem iş hem eğitim için en iyi dizüstü bilgisayar alternatifleri

Bu yüzden size bu dosya konusunu hazırlamaya karar verdik. İşte şu anda hem iş hem de eğitim için kullanabileceğiniz, satışta olan en iyi alternatifler!

1-Asus Zenbook 14 UM431
AMD’nin Ryzen 5 3500U işlemcisine sahip olan Zenbook14 UM431 6100 TL civarında bir fiyatla satılıyor. %86 ekran gövde oranına sahip, NanoEdge ince çerçevesi, touchpad üzerindeki sayısal tuş takımı, çeşitli giriş çıkış yuvaları ve uzun pil ömrüyle öne çıkan bir ürün. Ergo Lift özelliği sayesinde dizüstü bilgisayar açıldığında havaya yükseliyor ve bu sayede kasada ekstra hava akışı sağlanıyor. Bu da daha iyi soğutma performansı anlamına geliyor. Ayrıca yine bu tasarım sayesinde kasanın ses performansı da yükseliyor.

Asus D509

2-ASUS Laptop D509 ve X509/X409
Premium sayılan Zenbook Ailesi’nden farklı olarak Asus’un Laptop ailesinde bu modelleri çok geniş konfigürasyon seçenekleri ile geniş bir fiyat skalasında bulmak mümkün. D509 AMD Ryzen U 3700 işlemciyle güçlendirilmişken X509 veya X409 dizüstü bilgisayarları 10. Nesil Intel işlemcileri ile donatılmış. Bu serilerde istediğiniz RAM, depolama birimi ve grafik kartı özelliklerinde konfigürasyonlar bulabilirsiniz. Özellikle harici grafik kartı sayesinde çok güç gerektirmeyen oyunları oynayabilirsiniz. Fiyat olarak Zenbook ailesine göre daha uygun olan bu dizüstü bilgisayarların ortak tasarım özellikleri ise ince çerçeveleri, parmak izi okuyucuları, Sonicmaster ses desteği ve geniş giriş çıkış yuvaları olarak kendini gösteriyor.

Acer-Aspire-A315

3-Acer Aspire A315-55G
Acer’ın Aspire serisi fiyat olarak oldukça uygun ancak bu modelin 256 GB SSD’sinin çabucak dolacağını unutmamanız gerekiyor. O yüzden alırken veya aldıktan hemen sonra ek bir depolama birimi taktırmalısınız. Cihaz buna uygun. Aspire serisi gerçekten de çok şık görünen bir seri. 10.nesil Intel işlemcisi, FHD ekranı ve 15.6 inçlik boyutuyla standart bir çalışma alanı sunuyor. Birden fazla bağlantı noktası içeren Aspire 3 ailesi içerinde çok farklı renk seçenekleri de mevcut.

HP 15

4-HP 15-DA2088NR

HP 15DA2088 serisi bu dosyadaki rakiplerine nazaran çok hafif olmamakla beraber işinizi rahatlıkla görecektir. Özellikle öğrencilerin ev ödevlerini yapabilecekleri bu model aynı zamanda fazla güç gerektirmeyen oyunları oynatacak ekran kartı gücüne de sahip. Parmak okuyucu vb özelliklere sahip olmadığı için fiyat konusunda oldukça uygun olan bu seri Intel’in 10. Nesil işlemcileriyle güçlendirilmiş.

Lenovo IdeaPad S145-15API

5-Lenovo IdeaPad S145-15API

Lenovo, IdeaPad ve hatta ThinkPad serisileriyle tanınır. AMD’nin 7. Nesil işlemcisiyle güçlendirilen Ideapad S145-15API ise hafif bir dizüstü bilgisayar. Pil ömrü bakımından tam günü çıkartamasa da işlemci performansı, klavye tasarımı, ekran çözünürlüğü ve yeterli sayıdaki giriş çıkış yuvalarıyla hem iş hem de eğitim için ideal özelliklere sahip.

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