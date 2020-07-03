Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

G513 Carbon, başta kulaklıklar için kullanılan hafızalı köpük özelliğine sahip harici bilekliği ile dikkatleri çekmeyi başaran son derece şık bir mekanik klavye. Ayrıca RGB aydınlatması ve magnezyum alaşımlı alüminyum gövdesi sayesinde kendine has bir görüntüye sahip. Bu bakımdan ele aldığımızda malzeme kalitesiyle de ön plana çıkan klavyenin esas hüneri ise oyuncular için yeni dizayn edilen GX Blue mekanik anahtarlar ile birlikte gelmesi.

GX Blue anahtarlar, mekanik klavyelerin geleneksel klik sesini ve olağanüstü hızlı harekete geçme yeteneğini bünyesinde harmanlayarak ortaya kullanması keyifli bir tuş takımı çıkarmayı başarıyor.

Klavyenizle, hem rahat ve hatasız yazı yazmak istiyorsanız hem de rekabetçi oyunlarda mili saniyeler sizin için önemliyse G513 tam da sizin aradığınız klavye olabilir!