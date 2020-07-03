HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Logitech'in kendi mekanik anahtarlarına sahip klavyeleri, piyasaya sürdüğü günden bu yana, teknik ve kullanıcı bakımından edindiği deneyimlerin tümünü kullanarak tasarladığı son klavyesi G513 Carbon'a yakından bakıyoruz.

Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

G513 Carbon, başta kulaklıklar için kullanılan hafızalı köpük özelliğine sahip harici bilekliği ile dikkatleri çekmeyi başaran son derece şık bir mekanik klavye. Ayrıca RGB aydınlatması ve magnezyum alaşımlı alüminyum gövdesi sayesinde kendine has bir görüntüye sahip. Bu bakımdan ele aldığımızda malzeme kalitesiyle de ön plana çıkan klavyenin esas hüneri ise oyuncular için yeni dizayn edilen GX Blue mekanik anahtarlar ile birlikte gelmesi.

GX Blue anahtarlar, mekanik klavyelerin geleneksel klik sesini ve olağanüstü hızlı harekete geçme yeteneğini bünyesinde harmanlayarak ortaya kullanması keyifli bir tuş takımı çıkarmayı başarıyor.

Klavyenizle, hem rahat ve hatasız yazı yazmak istiyorsanız hem de rekabetçi oyunlarda mili saniyeler sizin için önemliyse G513 tam da sizin aradığınız klavye olabilir!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandıXiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı
Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

İlginizi Çekebilir

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Çin'den uzaya 'yüksek çözünürlüklü' adım!

Giyilebilir cihazlar için Snapdragon Wear 4100 duyuruldu

Akıllı saatlerin yeni işlemcileri duyuruldu!

iOS 13.6 Beta 3 güncellemesi neler getiriyor?

Yeni iOS güncellemesi yayınlandı! Peki neler var?

Redmi Note 8 Pro için yeni güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

TikTok’u Play Store üzerinden kaldırttı

TikTok’u Play Store üzerinden kaldırttı

FCC'den Huawei ve ZTE için şaşırtan uyarı

FCC'den Huawei ve ZTE için şaşırtan uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.