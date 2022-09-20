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  4. Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

19.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keten gömlekler, özellikle bahar ve yaz aylarının kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Moda ikonlarının da sık sık tercih ettiği kıyafetlerden biri olan keten gömlekler, yüzlerce farklı marka tarafından çeşitli tasarımlarla üretiliyor. Hem kadınların hem erkeklerin anahtar parçaları arasında yer alan ve kombinlendikleri her parçaya kalite katan keten gömlek modellerini birlikte incelemeye ne dersiniz?

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

İçindekiler

  • 1. Beyazın rahatlatıcı etkisi: Terapi Men Erkek Hakim Yaka Uzun Kollu Cepli Keten Gömlek
  • 2. En özel davetler için: Enrico Marinelli Koyu Lacivert Keten Gömlek
  • 3. Şort, etek ve jean ile kombinlenen: Koton Kısa Kollu Gömlek Düğmeli Gömlek
  • 4. Hareketli tasarımlar, enerjik bir stil: Koton Çiçek Desenli Keten Sarı Kadın Gömlek
  • 5. Çizgili tasarımlardan vazgeçmeyenlere: Lacoste Kadın Relaxed Fit Çizgili Keten Mavi Gömlek
  • 6. Sezonun trendi oversize kesimler: DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek Kadın
  • 7. Spor kesim arayanlara özel: BROOKS BROTHERS Erkek Mavi Regent Kesim Çizgili Keten Spor Gömlek
  • 8. Günlük şıklık: Koton Keten Karışım Basic Gömlek Erkek Gömlek Erkek
  • 9. Kalitesiyle öne çıkan: Emporio Armani Keten Regular Fit Hakim Yaka Gömlek Erkek Gömlek
  • 10. Bohem bir stil: Otantik Tekstil Kadın Orijinal İtalyan Hakiki Keten Bohem Tunik Gömlek

Giyim ürünleri içinde keten gömlek kombinleri, hem günlük yaşamda hem iş yaşantısında en çok kullanılan seçenekler oluyor. Özellikle cilde zarar vermeyecek %100 doğal kumaştan üretilen bu ürünler, kullanıcıların ilk tercihleri arasında geliyor. Modern, klasik ya da spor kesimli keten gömlekler içinden; renkli, desenli ve düz tasarımları sizler için listeledik. Gelin, en iyi keten gömlek markalarını birlikte keşfedelim.

1. Beyazın rahatlatıcı etkisi: Terapi Men Erkek Hakim Yaka Uzun Kollu Cepli Keten Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

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En iyi keten gömlek seçenekleri arasında yer alan beyaz renkli modeller, özellikle erkekler tarafından sıkça tercih ediliyor. Yaz mevsiminde kullanmak için ince keten gömlek arayışında olanlara Terapi Men Erkek Hakim Yaka Uzun Kollu Cepli Keten Gömlek öneriliyor. Zamansız parçalardan biri olarak sayılan model, %98 pamuk malzemeden üretiliyor. Slim fit kesim ve hâkim yaka olarak tasarlanıyor. Bu sayede her çeşit alt giyim ürünüyle uyumlu biçimde kombinlenebiliyor. Dar kesimli olmasından dolayı marka, ürünün bir beden büyük tercih edilmesini öneriyor.

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2. En özel davetler için: Enrico Marinelli Koyu Lacivert Keten Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Tercihlerini daima yüksek kaliteli markalardan yana kullananlar için tasarlanan Enrico Marinelli Koyu Lacivert Keten Gömlek, keten gömlek erkek ürünleri listelerinde dikkat çekiyor. Prestijine ve şıklığına önem veren kişiler için özel olarak üretilen ürün, kaliteli kumaşı ve tasarımıyla fiyatının hakkını veriyor. Koyu renkten şaşmayanlar için ideal olan model, %100 yumuşak keten kumaştan slim kalıp olarak tasarlanıyor. Ürünün pat kısmındaki gizli nakış detayı ve yakasının alttan gizli düğmesi, şık bir stil sunuyor. Kalitesiyle göz dolduran bu modele şans vermeye ne dersiniz?

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3. Şort, etek ve jean ile kombinlenen: Koton Kısa Kollu Gömlek Düğmeli Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Keten gömlek kadın kategorisinde en çok tercih edilen modellerde ilk sıralarda yer alan Koton Kısa Kollu Gömlek Düğmeli Gömlek; %49 viskoz, %37 polyester, %13 keten ve %1 elastan malzeme içeriyor. Bej rengi ile yaz mevsiminde rahatlık sağlayan ürün, önden düğmeli ve klasik yaka tasarımıyla düşük kol olarak üretiliyor. Rahat kesime sahip model, marka tarafından 34-40 beden aralığında satışa sunuluyor. Hem günlük hem özel günlerde tercih edilebilen ürün, minimal tarzdaki kolye ve küpelerle şık biçimde tamamlanabilir.

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4. Hareketli tasarımlar, enerjik bir stil: Koton Çiçek Desenli Keten Sarı Kadın Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

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Hareketli tasarımlarla klasik gömlek kesimlerinden uzaklaşmak isteyenler için tasarlanan Koton Çiçek Desenli Keten Sarı Kadın Gömlek, balon kol tasarımıyla benzerlerinden ayrılıyor. Günlük ya da iş yaşamında kullanılabilecek modern ve klasik bir çizgiye sahip model, önde bulunan düğmeleri sayesinde rahatça giyilip çıkarılabiliyor. Bel bölgesi bedene oturan ürün, kloş inen alt kısmıyla zarif bir görünüm sunuyor. Hem klasik hem spor parçalar ile rahatlıkla tamamlanabilen parça, %63 viskoz ve %37 keten karışımından üretiliyor. Renkli tasarımları seven biriyseniz bu ürüne gardırobunuzda yer açabilirsiniz.

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5. Çizgili tasarımlardan vazgeçmeyenlere: Lacoste Kadın Relaxed Fit Çizgili Keten Mavi Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Lacoste Kadın Relaxed Fit Çizgili Keten Mavi Gömlek, hem yaka tasarımı hem renkleri ile İtalyan keten gömlek arayanlar için öneriliyor. Şık ve özgün bir stil yaratmak isteyenler için sezonun en dikkat çeken gömlek seçenekleri arasında yer alan ürün, klasik ya da spor tarza kolaylıkla uyum sağlıyor. İster şık bir kumaş pantolonla iş yerinde ya da slim fit bir jean ile günlük kombinlerinizde tercih edebileceğiniz %100 keten içerikli ürünün gardırobunuzun en özel parçalarından biri olacağına eminiz.

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6. Sezonun trendi oversize kesimler: DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek Kadın

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Günlük kombinler ya da önemli bir davet veya iş görüşmesinde fresh bir etki yaratmak isteyen biriyseniz beyazın gücünden yararlanabilirsiniz. Son yılların popüler markaları arasında yer alan DeFacto, kullanıcılara sunduğu zengin tasarım yelpazesiyle beklentileri karşılıyor. Her kombinle uyum sağlayan ve 90% pamuk ve %10 keten içerikli kumaştan üretilen DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek Kadın, kullanıcıların sıkça tercih ettiği modellerden biri oluyor. "Keten gömlek nasıl yıkanır?" diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım: Ürün, çamaşır makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor.

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7. Spor kesim arayanlara özel: BROOKS BROTHERS Erkek Mavi Regent Kesim Çizgili Keten Spor Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

BROOKS BROTHERS Erkek Mavi Regent Kesim Çizgili Keten Spor Gömlek; açık mavi üzerine ince beyaz çizgileri ve regent kesimi sayesinde spor bir görünüm yakalıyor. Dünya genelinde kalitesi ile adından söz ettiren marka; ürünün ince yaka kesimi, çift düğmeli kol tasarımı ve tek cep detayı ile yüksek kalitede üretilmesini sağlıyor. "Keten gömlek nasıl ütülenir?" sorusuna hemen yanıt verelim: Diğer tüm modellerde olduğu gibi ürün, hassas yapılı bir kumaşa sahip olduğundan gömleğin düşük ayarda ütülenmesi gerekiyor. Çizgili gömleklerden hoşlanıyorsanız kalitesiyle kendinden söz ettiren bu ürüne şans verebilirsiniz.

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8. Günlük şıklık: Koton Keten Karışım Basic Gömlek Erkek Gömlek Erkek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Koton Keten Karışım Basic Gömlek Erkek Gömlek, keten gömlek kombinlerini sevenler için en iyi alternatifler arasında bulunuyor. Toprak tonlarındaki tasarımı ile ürün, açık ve koyu renk pantolonlarla kolaylıkla uyum yakalıyor. %55 keten, %45 pamuk malzemeden üretilen model, S bedenden XL bedene kadar beden seçenekleriyle geniş bir kullanıcı aralığına hitap ediyor. Düğmelerini açıkta bırakarak ceket gibi kullanabileceğiniz model ile daha spor bir stil yakalayabilirsiniz. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı olan gömleğin lacivert rengi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

9. Kalitesiyle öne çıkan: Emporio Armani Keten Regular Fit Hakim Yaka Gömlek Erkek Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

En iyi keten gömlek seçenekleri içinde yer alan Emporio Armani Keten Regular Fit Hakim Yaka Gömlek Erkek Gömlek, ilk bakışta yaratıcı tasarımı ve soft rengi ile dikkat çekiyor. Klasik tasarımlara kıyasla farklı bir çizgiye sahip ürün, regular fit kesimi ile modern bir stil yaratmak isteyenler için en özel parçalardan biri oluyor. Çıtçıtlı düğme kapama tasarımıyla günlük ya da davetlerde göz alıcı olmak isteyenlere ürünün M bedenden XXL'a kadar beden aralığı bulunuyor. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Bohem bir stil: Otantik Tekstil Kadın Orijinal İtalyan Hakiki Keten Bohem Tunik Gömlek

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Klasik çizgilerin dışında kalmak isteyenler özel olarak üretilen Otantik Tekstil Kadın Orijinal İtalyan Hakiki Keten Bohem Tunik Gömlek, özellikle renk tonu ile dikkat çekiyor. Yaz ve bahar aylarında rahatlıkla kullanılan ürün, %100 pamuklu has keten kumaştan üretiliyor. Orijinal İtalyan ürünü olarak listelere giren model, standart bedende üretilse de 36-44 beden aralığına uyum sağlıyor. Ürünün ter emici ve su tutmayan özelliğe sahip kumaşı, hava alıyor ve hızlıca kuruyor. Dileyenler için modelin lacivert ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor.

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