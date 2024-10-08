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Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 09:12
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Geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda gündem olan İmam-astsubay aşkı ve sonrasında yaşanan gasp ile ilgili savcılığın soruşturması tamamlandı. İddianamede aşk belgelenirken imamın jandarmalar tarafından darp edilip hesabındaki paraların gönderilmesi 'yağma' olarak değerlendirildi ve 4 kişi 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Van’da görev yapan üç jandarma görevlisinin bir imamı önce darp, sonra gasp ettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede imam İ.S. ile Jandarma Astsubay Gül Kılıç arasında “duygusal ilişki” olduğu belirtilirken, Kılıç ve emrindeki jandarmaların imama karşın “Silahla yağma” suçunu işledikleri belirtilerek 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi.

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"BİRİNE SÖYLERSEN VİDEO YAYILIR"

Van’ı, Jandarmayı ve Diyanet’i karıştıran olay geçen ay kamuoyuna yansımıştı. İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. sosyal medyadan konuşmaya başladı. 28 Ağustos gecesi ise imam ve astsubay Gül Kılıç buluştu. Van-Erciş karayolu kenarında arabada oldukları sırada yanlarına Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu geldi. İmamı önce kameraya çektiler. ‘Birine bir şey söylersen video yayılır’ dediler. Sonra ise öldüresiye darp edip ardından hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktardılar. Astsubay Kılıç olay yerinden sivil şahıs Taner Şirp’in aracına binerek ayrıldı.

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İmam İ.S.’nin şikayetiyle başlayan ve jandarma görevlilerinin tutuklanmasıyla devam eden soruşturma ise tamamlandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Gül Kılıç ile müşteki imam İ.S. arasında gönül ilişkisi olduğunu iddianamede belirterek, “olay tarihinin astsubay Gül ile imamın Van ilinde buluştuğu, müştekinin sevk ve idaresindeki araçla Erciş istikametine doğru seyir halindeyken Şüpheli Gül'ün diğer şüpheliler Ömer, Orhan ve Taner'e haber vererek konum bilgisini paylaştığı, şüphelilerin yol kenarına durdurulan aracın yanına gittikleri, şüpheliler Ömer ve Orhan'ın müştekiyi darp edip, silahla tehdit ederek müştekinin hesabından iki parça halinde 16.800 ve 38.730 TL. parayı şüpheli Taner'in kullanımında bulunan hesaba havale/eft yaptıkları, ayrıca müştekinin gözlüğünü, lider marka termoslarını ve şarj aletini aldıkları, bu sırada şüpheli Gül Kılıç tarafından araç içi temizlenerek delillerin silinmeye çalışıldığı , şüpheli Taner tarafından da şüpheli Gül'ü olay yerinden kaçırmak için beklenildiği, daha sonra şüpheli Gül'ün şüpheli Taner'in aracıyla olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiştir” denildi.

YAĞMA SUÇUNDAN 15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık imamı darp ve gasp eden 3’ü jandarma görevlisi, 1’i sivil olmak üzere 4 şahsın, “Gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Van soruşturma diyanet jandarma
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