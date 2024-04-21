Hem kalbini hem parasını kaptırdı! Evlilik vaadiyle 2 milyon liralık vurgun

Rüya gibi geçen 6 yıl kabusla sona erdi. Ankara Çankaya'da yaşayan Necla Özmen'in hayatı 2016 yılında bir spor salonunda tanıştığı biri yüzünden tamamen değişti. Ailevi skıntılar yaşadığı bir dönemde hayatına giren ve kendisine sahip çıkacağını söyleyen kişinin sözlerine güvenen Özmen, hem kalbini hem de tüm birikimini kaptırdı.

NEYİ VARSA VERDİ

ATV'nin haberine göre güven sağlayıp ailesinin içine kadar giren genç, Özmen'i dolandırdı. Bir ömür boyu mutlu yaşayacaklarını düşünen Özmen, genç sevgilisi ne derse yaptı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen genç, "Parasal sıkıntım var. Ailem bana para vermiyor, destek çıkmıyor. Kredi kartlarımın borcu var" diyerek Özmen'e önce 2 kez kredi çektirdi. Özmen daha sonra da 50 bin euro, 850 dolar ve annesinin altınlarını genç sevgilisine verdi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN

İddiaya göre Özmen'in neyi varsa alan genç sevgili, 2 milyon lira ile birlikte ortadan kayboldu. Tüm birikimin kaptıran Özmen, aldığı haberle ikinci bir şok daha yaşadı. Özmen, her şeyini verdiği genç sevgilisinin başkasıyla evlendiği haberini aldı.

50 YAŞINDA HUKUK OKUMAYA BAŞLADI

Tüm bunlardan sonra hukuk mücadelesine girişen Özmen, buradan da bir sonuç alamayınca, çareyi 50 yaşında hukuk fakültesine kayıt olmakta buldu. Henüz 1. sınıfta olan Özmen, şimdiden hakkını aramaya başladı. Kendisini dolandıran sevgilisi hakkında 27 tane şikayet dosyası olduğunu öğrenen Özmen, sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini belirtti.







