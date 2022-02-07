Hem kar hem fırtına hem yağmur geliyor! Kritik saatler tek tek açıklandı

Meteoroloji'den ülkenin birçok bölgesi için art arda uyarılar geldi. Ege Bölgesi, Karadeniz ve İstanbul için saat verildi. Ege'nin fırtına etkisi altına girmesi beklenirken Karadeniz'e kar İstanbul'a da yağmur uyarısı yapıldı. İşte dikkat edilmesi gereken saatler...

DİKKAT! İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ…

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’la ilgili son dakika saat vererek son dakika uyarısında bulundu. İstanbul’da akşam 20.00’da sağanak yağışın beklediğini belirten Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“İstanbul’da gündüz hava parçalı bulutlu sıcaklık 13-14 derece. Yağmur akşam saat 20:00 civarında başlar. Gece yarısından sonra saat 2.00 civarı kuvvetlenir. Yarın (Salı) akşam hafifler Çarşamba öğlen son bulur. Yarın sıcaklık 6 dereceye kadar düşer ama kar sınırına gelmez. Trakya’da Karla karışık yağmur yapar.

Bugün Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı gece Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu yağış kuvvetli. Rüzgar Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde LODOS’dan kuvvetli esecek.”

EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra güneyi güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Çarşamba günü sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinde genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile zamanla genelinde güneybatıdan, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıda, 8 Şubat Salı gününden itibaren Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un iç kesimlerinde 20 santim üzerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, yağışların 10 Şubat Perşembe sabahına kadar iç kesimlerde yoğun şekilde olacağını, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiği ifade edilerek, “Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının 10.02.2022 Perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını, anlık meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

