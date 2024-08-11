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Hem klima çarpmasına iyi geliyor hem harareti alıyor! Satışları son günlerde arttı: Bu bitkisel karışım yoğun rağbet görüyor

11.08.2024 12:31
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Yaz döneminde klima kullanımın artması pek çok kişide vücut ağrılarını tetikliyor. Yüksek sıcaklar da hararet yaratıyor. Her iki soruna birden iyi geldiği belirtilen bitkisel karışıma rağbet arttı. Satışların yoğunlaştığını belirten aktar esnafı, ağrı kesici niyetine kullanılan içecek için "Vatandaşlar hem serin bir içecek tüketmiş olurlar hem de vücutlarında oluşan hararete ve ağrıya iyi gelir" diyerek tavsiyede bulundu.

Küresel ısınmanın etkisiyle her geçen yaz bir öncekinden daha sıcak oluyor. Haliyle vatandaşlar serinlemek için çareyi en başta klimada buluyor. Ancak klimaya maruz kalanlar da vücut ağrılarından şikayetçi. Hududu, yaban mersini, keçiboynuzu ve karadut özlerinden yapılan bitkisel karışım ise yeni trend haline geldi.

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Yaz mevsimi nedeniyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Öğle vakitlerinde daha da kendisini hissettiren sıcaklıklar bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, serinlemek için kullanılan klima ve vantilatör gibi ürünler de ağrıya neden oluyor. Bu duruma bir çözüm üretmek isteyen vatandaşlar ise aktar esnafının hem harareti aldığını hem de ağrıları azalttığını belirttiği ahududu, yaban mersini, keçiboynuzu ve karadut özleri ile yapılarak portakal, limon ve erik suları ile tüketilen özel bitkisel karışıma yoğun ilgi gösteriyor. Bahsi geçen tüm özlerin bardağa birer ölçek atılarak bu karışımın oluşturulduğunu dile getiren aktar esnafı, isteyenlerin hibiskus da ilave edebileceğini vurgulayarak vatandaşların çay ve asitli içecekler yerine bu tarz bitkisel karışımların tüketimine ağırlık vermesini tavsiye etti.

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“HEM SERİN BİR İÇECEK TÜKETMİŞ OLURLAR HEM DE VÜCUTLARINDA OLUŞAN HARARETE VE AĞRIYA İYİ GELİR”

Eskişehir’de aktar olarak uzun yıllardır hizmet veren Metin Ağılönü, klimanın insanlara çok büyük zarar verdiğini söyleyerek, “Klima soğuk algınlığına ve vücutta kramplara neden oluyor. Bunları giderebilmek için de vatandaşlar ağrı kesici ve bitkisel kremleri tercih ediyor. Ayrıca klima biraz da yorgunluk hissettirir insanlara. Bunları giderebilmek için de ahududu özü, yaban mersini özü, keçiboynuzu özü ve karadut özü kullanılabilir. Vatandaş bunları suyla karıştırarak tüketebilir. Bunun yanı sıra portakal suyu, limon suyu ve erik suyu temin edilerek soğuk içim olarak da kullanabilir. Vatandaşlar hem serin bir içecek tüketmiş olurlar hem de vücutlarında oluşan hararete ve ağrıya iyi gelir. Bahsettiğim ürünler hem klima çarpmasına iyi geliyor hem de harareti alıyor” dedi.

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“ÇAY YA DA ASİTLİ İÇECEKLER YERİNE TÜKETİLSE DAHA İYİ OLUR”

Özlerin şişedeki kapaklar aracılığıyla bardağa bir ölçek atılacağını ifade eden Ağılönü, “Özü tüketecek vatandaşlar onu suyla çoğaltarak dolabına koysun, ondan sonra içebilirler. Her birinden bir ölçek atacağız. Benim bahsettiğim o ürünlerin her birinden birer ölçek çoğaltılarak tüketilebilir. Aynı zamanda hibiskus denen ot var. Vatandaşlar aynı şekilde onu da tercih edebilir. Hibiskus hem şekeri düşürüyor hem de çok güzel kırmızı bir renk veriyor. Vatandaş bu karışımı akşamları içebilir. Bence evde çay veya asitli içecekler içileceğine benim söylediklerim tüketilse ondan çok çok iyidir” şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aktar Ağrı klima içecekler
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