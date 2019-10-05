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Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet kazasında ağır yaralı kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşenur Kurnaz’ın organları 5 kişiye umut, 2 kişiye de ışık olacak.

Antalya’da motosiklet kazasında ağır yaralı kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşenur Kurnaz’ın organları 5 kişiye umut, 2 kişiye de ışık olacak. Evladının acısını, organ bağışında bulundukları hastaların mutluluğuyla giderecek olan acılı anne, “Evladımın acısını onlarla gidereyim. Onlarla güleyim, onlarla sevineyim. Benim 5 çocuğum vardı 2’sini kaybettim, şuanda onlarla beraber 10 tane çocuğum oldu” dedi.
Boğazkent Mahallesi’nde 28 Eylül’de motosikletin midibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Okay Kurnaz, olay yerinde hayatını kaybederken Ayşenur Kurnaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurnaz’ın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Kurnaz’ın kalbi için İstanbul’dan, akciğeri için Ankara’dan ekipler helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi. İstanbul ve Ankara’dan gelen özel ekipler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kurnaz’dan alınan kalbi ve akciğeri özel kutulara alarak helikopter pistine getirdi. Kurnaz’ın kalbi İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesine, akciğeri ise Ankara Şehir Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere helikopterle yola çıktı.

“5 çocuğumdan 2’sini kaybettim artık 10 çocuğum oldu”
Bugün kızını toprağa verecek olan acılı anne Emine Kurnaz, kızının 5 insana umut olacağını belirterek “Urfa’da 3 yaşında bebek varmış. Karaciğerinin yarısı ona gitmiş. Onlarla teselli olacağım. İnşallah onlar beni bulurlar. Ya da adreslerini versinler ben onları bulayım. Evladımın acısını onlarla gidereyim. Onlarla güleyim, onlarla sevineyim. Benim 5 çocuğum vardı 2’sini kaybettim, şu anda onlarla beraber 10 tane çocuğum oldu” dedi.

“Çocuğumu askere gönderecektim, kızımı da gelin edecektim”
Kızının organlarını bağışladığı için, iyi bir işe vesile olduğunu ifade eden Amine Kurnaz, “Benim içim yanıyor, evime ateş düştü. Ama onların da evine mutluluk düştü. Ben kızımı gelin edecektim. Beyaz gelinlikle görmek isterdim ama kefenle gördüm. Çocuğumu askere gönderemedim, kızımı da gelin edemedim. Benim tek hayalim bunlardı, yapamadım. Belki bu organları giden çocuklar bekardır, belki onların düğününe giderim, teselli bulurum” ifadelerini kullandı. Acılı anne, kızının gelin olurken giyeceği duvağı göğsüne bastırıp gözyaşı döktü.
Emine Kurnaz, çocuklarının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu

Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu
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