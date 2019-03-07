HABER

Hem komutan hem anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Muş'ta görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Sevilay Tan, iş hayatında terör ve kaçakçılıkla mücadelede aktif görev alırken, evde 2,5 yaşındaki oğluna iyi bir anne olmanın çabasını gösteriyor - Astsubay Sevilay Tan: - "Kışlaya girdiğimde ev kadınlığını bir yana bırakıp tamamen mesleğime odaklanıyorum. Evde bir ev kadınının yapması gereken ne varsa onları yapıyorum. Her şeyden önemlisi çocuğumla ilgileniyorum"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta bir çocuk annesi Astsubay Kıdemli Çavuş Sevilay Tan, evde 2,5 yaşındaki oğluna annelik yapıyor, iş hayatında terör ve kaçakçılıkla mücadelede aktif görev alıyor.

Halkın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK ve kaçakçılarla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığında görevli 5 kadın astsubay, mesleklerini özveriyle sürdürüyor. Kadın astsubaylar, büro işlerini tamamladıktan sonra Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol uygulamasında şüphelendikleri kişilerin kimlik bilgilerini sorguluyor ve araçlarda arama yapıyor.

Sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları anlatan kadın astsubaylar, yaşanabilecek saldırılara karşı arkadaşlarının güvenliğini de tam donanımlı zırhlı araçla sağlıyor.

Bu astsubaylardan biri olan ve 4 yılı Muş'ta olmak üzere 6 yıldır görevini başarıyla sürdüren bir çocuk annesi Sevilay Tan, mesleğinin yanı sıra annelik görevini de yerine getiriyor.

Tan, mesai saatleri dışındaki zamanını eşi ile geçiriyor, 2,5 yaşındaki oğlu Güney'e hikaye okuyup onunla oyunlar oynuyor.

- "Kışlada ev kadınlığını bir yana bırakıyorum"

Astsubay Kıdemli Çavuş Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik gibi kutsal bir mesleği seçmenin gururunu yaşadığını belirterek, vazifesini sürdürürken annelik görevini hiçbir zaman ihmal etmediğini söyledi.

Görev aldığı yol kontrolleri, kaçakçılık, asayiş, istihbarat ve terör operasyonlarında suçlularla mücadele yürüttüklerini anlatan Tan, şöyle konuştu:

"Kışladan çıktıktan sonra bir kadın olarak aileme vakit ayırıyorum. Kışlaya girdiğimde ev kadınlığını bir yana bırakıp tamamen mesleğime odaklanıyorum. Bu mesleği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Evde bir ev kadınının yapması gerekenler ne varsa onları yapıyorum. Her şeyden önemlisi çocuğumla ilgileniyorum. Bu mesleği kadın olarak yaptığım için herkese örnek olmak istiyorum. Mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum."

- Jandarmanın kadın komutanları

Astsubay Çavuş Seda Tekin Lale ise 2 yıl önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin astsubaylık sınavını kazandığını, 15 aylık eğitim süreci sonunda Muş'a asayiş tim komutanı olarak atandığını belirterek, "24 saat esasına göre görev yapmaktayım. Yol kontrol faaliyetlerinde terör örgütüne ve kaçakçılara fırsat vermemek için her daim görevimizin başındayız." dedi.

Astsubay Çavuş Emine Akboğa da Muş İl Jandarma Merkez Karakol Komutanlığında destek tim komutanı olarak görev yaptığını bildirerek, "Mesleğin verdiği gurur tüm zorlukların önüne geçiyor. Böyle şerefli bir üniforma giydiğim için onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çeber: Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacakÇeber: Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacak
Dünyaca ünlü şefler, Harran’da yufka açıp, pişirdiDünyaca ünlü şefler, Harran’da yufka açıp, pişirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Jandarma muş yol uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Kandil orucu için iftar vakti kaçta?

Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

Yer: İstanbul! Onlarca seçmen kaydı ortaya çıktı

15 yıldır adada yaşıyor! Yerleşim bölgesine sadece 600 metre uzakta ama...

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.