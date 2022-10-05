Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Kablolu olan gamepadlerin bozulması ya da sıkıntılı bir iletkenlik sağlaması, oyun deneyiminin kesilmesine neden olur. Bu sebeple kablosuz gamepad modelleri, oyun oynamayı sevenler için oldukça ideal. "Kablosuz gamepad pc'ye nasıl bağlanır?" diye düşünüyorsanız hemen yanıtlayalım: Ürünün USB kısmını bilgisayarınıza takmanız yeterli. Kendinize göre bir gamepad bulabilmeniz için en iyi kablosuz gamepad modellerini bir araya getirdik.

1. En uygun fiyatlı kablosuz gamepad: Pafolo Kablosuz Oyun Denetleyicisi

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Güvenilir kablosuz teknolojisi ile uzun bir iletime sahip Pafolo Kablosuz Oyun Denetleyicisi, bir USB yardımıyla kullanacağınız bilgisayara hemen bağlanıyor. Ürün, pc uyumlu kablosuz gamepad kategorisinde yer aldığı için Windows ya da Mac bilgisayarınıza kolaylıkla bağlanacak şekilde geliştirilmiş. Asimetrik ve lineer titreşimli motoru sayesinde cihaz, oyun deneyiminde iyi bir geri bildirim sağlar. Oyun senaryolarınızın gerçekliğini arttırarak sizi bir sonraki seviyeye taşımak için mükemmel bir performans sunar. Cihazın şarjını tam doldurduğunuzda 8-10 saat arası oynayacağınız kesintisiz bir oyuna hazır olun.

2. Çift titreşimli: logitech G F710 Çift Titreşimli Geri Beslemeli Kablosuz Gamepad

Ucuz kablosuz gamepad listelerinde bulunan logitech G F710 Çift Titreşimli Geri Beslemeli Kablosuz Gamepad ile oyunların senaryosuna daha iyi uyum sağlamaya hazır mısınız? Tak ve Unut özelliği sayesinde ürünle oyunları kesintisiz bir şekilde oynamaya hazır olun. 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliğiyle cihaz, neredeyse hiç gecikmeden ve parazit olmadan hızlı veri iletimi sağlar. Çift titreşimli bildirim motoru sayesinde her vuruşta, çarpmada veya patlamada oyunun içindeymiş gibi hissettirir. Pürüzsüz kıvrımlar ve lastik kavrama yerleriyle oyunda rahatça hareket edebilirsiniz.

3. Yüksek konfor, kolay kontrol: Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil

9. Nesil Xbox Gamepad arayanlar burada mı? Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil; oyun sırasında yüksek konfor ve kolay kontrole ulaşmak isteyenler için kusursuzca tasarlanmış. Şık ve iyileştirilmiş geometrik yüzeylerle tasarlanmış ürün, oyun oynarken parmaklarınızın konforlu olmasını sağlar. Düğme eşlemesi özelleştirerek ürünü kendinize özel bir hâle getirebilirsiniz. Ayrıca 3,5 milimetre mikrofonlu kulaklık ses jakını, uyumlu tüm mikrofonlu kulaklıklarla kullanarak oyunun seslerine daha fazla hâkim olabilirsiniz. Pillerle uğraşmak istemeyen kullanıcılar için ürün, Type-C kablosuyla da şarj edilebiliyor.

4. Yediden yetmişe herkesin favorisi: Sony PS4 Dualshock Controller Glacier White v2 Oyun Kolu

PS4 ile hayatımıza giren Sony PS4 Dualshock Controller Glacier White v2 Oyun Kolu, son derece kaliteli oluşuyla oyun deneyimini üst düzeye taşıyor. Oldukça hassas dâhilî ivme ölçer ile ürün; kablosuz kontrol cihazınızın hareket ettiğini, eğildiğini ve döndürüldüğünü kolayca algılıyor. Kontrol cihazının dâhilî pilini herhangi bir USB bağlantı noktasından şarj edebiliyorsunuz. Cihazın üstünde bulunan share düğmesi ise tek tıkla anılarınızı yakalamanıza ve paylaşmanıza imkân tanıyor. Oynadığınız oyunu kesmeden video çekerek veya ekran görüntüleri yakalayarak arkadaşlarınızla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Dokunmatik yüzeyi sayesinde kullananların beğenisini kazanan ürüne bakmanızda fayda var.

5. Dijital veya analog kontrol sunan: Snopy Rampage Sg- Siyah Bluetooth Çift Titreşimli - Gamepad

Snopy Rampage Sg- Siyah Bluetooth Çift Titreşimli - Gamepad, oyun sevenlerin daha fazla keyfini ikiye katlamak için yüksek tepkime hızına sahip. Dayanıklı, çift titreşimli olarak üretilmiş cihaz; dijital veya analog olarak kontrol imkânı sunuyor. PC için kablosuz gamepad tavsiyesi isteyenler için önerilen model ile oyun oynarken maksimum eğlenceli hissedeceksiniz. Yüksek kaliteli bataryası beş dakikada dolan ürünü, beş saat boyunca kullanmak mümkün. Beş dakika içinde etkileşimde bulunmadığınız takdirde otomatik olarak uyku moduna geçen cihaz, şarjının boş yere harcanmasına engel oluyor.

6. Kırmızı renk detayıyla: Snopy Rampage Sg-r707 Android/pc/smartphone/tvbox Bluetooth Kablosuz Joypad

Pc için kablosuz gamepad arayanların gözdesi Snopy Rampage Sg-r707 Android/pc/smartphone/tvbox Bluetooth Kablosuz Joypad, oyunun temel rengi olan kırmızı rengiyle göz dolduruyor. Oyunlardan daha fazla keyif almanız için yüksek tepkime hızına sahip cihazla iyice odaklanarak oyunun içinde gibiymiş gibi hissedeceksiniz. Kolayca erişebileceğiniz aksiyon tuşları ile ürün, birbirinden bağımsız yapıda tasarlanmış. Oynadığınız oyuna göre cihazı istediğiniz fonksiyonda ayarlayarak daha rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Kusursuz tepkime veren kaliteli ateş tuşları ile attığınızı tam zamanında vurarak hiçbir şutu kaçırmayacağınıza eminiz.

7. Oyunda kontrolü sağlayın: MSI FORCE GC20 V2

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Gelişmiş analog kollara sahip MSI FORCE GC20 V2, oyunlarda hatasız ve akıcı hareket etmenize yardımcı olur. Özellikle yarış oyunlarında sürekli ve keskin manevralar yaparken ya da rakibi gözden kaçırmamanız gerektiğinde üründen maksimum verim alabilirsiniz. Dayanıklı düğme anahtarları ile geleneksel oyun kollarından ayrılan cihazın iki milyon tıklamayı geçen ömre sahip olduğu testlerle kanıtlanmış. Oyun kolu, iki adet manyetik özellikli D-Pad kapağıyla gelir ve böylece tercih ettiğiniz oyun tarzında daha rahat oynamanızı sağlar. İki adet titreşim motorunun ise oyunlarınıza yeni bir boyut katacağına eminiz.

8. En çok tavsiye edilen modellerden biri: ddisWoee Xbox 360 Kablosuz Oyun Kumandası

ddisWoee Xbox 360 Kablosuz Oyun Kumandası, özel tasarımı sayesinde maksimum konfor ve sonsuz oyun deneyimi sağlıyor. Oyun deneyiminizi geliştirmek için ürün; iki analog basınç noktası tetikleyici, iki titreşim ve sekiz yönlü bir yön pediyle tasarlanmış. Maksimum rahatlık ve sonsuz oynayış amacıyla cihaz, sol ve sağ omuz düğmelerini rahat kullanabileceğiniz biçimde satışa sunuluyor. Renkli yumuşak tuşları sayesinde oyunda hedefinizden şaşmadan istediğiniz vuruşları kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca merkezî kılavuz düğmesi ile film, müzik ve oyun kitaplıklarınıza da hızlıca erişebilirsiniz.

9. Yeni tasarımıyla öne çıkan: Sony PS5 DualSense Wireless Controller Oyun Kolu Beyaz

Sony PS5 DualSense Wireless Controller Oyun Kolu Beyaz, çağa liderlik eden bir tasarımla satışa sunuluyor. Ürünün dinamik uyarlanabilir tetikler ve mikrofonu sayesinde arkadaşlarınızla mükemmel oyun deneyimleri yaşayabilirsiniz. Titreşim aracılığıyla ürün, oyun esnasında çevreden gelen her şeyin hissini ellerinize taşıyor. Özel sessize alma tuşu ise oyun içinde tek tuşla seslerin önüne geçmenizi sağlıyor. Share tuşu ise oyun maceralarınızı canlı olarak sunmanıza yardımcı olan özelliklerden biri. Geliştirilmiş çubuklar ve yeniden tasarlanan ürünü güvenli bir şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.

10. Doğrusal tetikleyici tuşlarıyla adından söz ettiren: CHEREEKI PC/PS3,2.4G Kablosuz Oyun Pedi

Piyasadaki ana akım oyunlarıyla uyumlu bir gamepad istiyorsanız CHEREEKI PC/PS3,2.4G Kablosuz Oyun Pedi tam size göre! Yaklaşık yedi metre aktarım menzili ile oyun konsolundan uzakta oturarak oyun oynabilirsiniz. Üstelik veri kaybı veya sinyal bozukluklarıyla ilgili endişelenmenize gerek yok. 200 gramdan daha az olan ağırlığı sayesinde ürün, ellerinizde denge sağlayarak oyun keyfinizi yükseltir. Modelin titreşim motorlarının yan saplara yerleştirilmesi ise oyunu avucunuzun içinde hissettirir. Doğrusal tetikleyiciye farklı kalınlıklarda basarak ürünün, oyunun bütün özelliklerinden faydalanmanıza yardım ettiğini söylemeden geçmeyelim.