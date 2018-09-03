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Hem Kore hem de Kıbrıs gazisi emekli albaya son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

MARMARİS'te yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdi.

Hem Kore hem de Kıbrıs gazisi emekli albaya son görev

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdi. Salguman, askeri törenle toprağa verildi.
Kore ve Kıbrıs Gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde yaşamını yitirdi. Salguman için Armutalan'daki mahalle camisinde, ikindi namazına müteakip askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Salguman'ın yakınları ile çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.
Kılınan namaz sonrası, Salguman'ın bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılan tabutu, Armutalan Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Salguman'ın cenazesi burada toprağa verildi.

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