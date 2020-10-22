Hem koronadan hem de gripten koruyor

Bağışıklık sistemimizin vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, onlarla savaşmamızı sağlayan bir savunma sistemi olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Simay Duvan, özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi birçok hastalıkla başa çıkmanın yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini söyledi. HAFTADA 2-3 KEZ SOFRANIZDA BALIĞA YER VERİN Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın beslenme ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Diyetisyen Simay Duvan, balık tüketiminin özellikle de bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Balık, Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahiptir. Özellikle soğuk deniz balıklarında yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 yağ asitlerine rastlayabiliriz. Araştırmalara göre, Omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ve özellikle kolon ve prostat kanserleri için koruyucu etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

SEBZE VE MEYVELERİ ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN Sebze ve meyvelerin oldukça zengin antioksidan (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) içeriğine sahip olduğuna dikkat çeken Dyt. Simay Duvan, şöyle devam etti: “Sebze ve meyveler, sahip oldukları antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmada önemli rol oynarlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytin yağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan ‘beta karoten’ içerir. Vücut direncinizi artırmak ve savunma sisteminizi güçlü tutmak için meyve ve sebzeleri sofralarınızdan eksik etmeyin.” YULAFIN ZENGİN İÇERİĞİNDEN FAYDALANIN Besin bileşenleri açısından oldukça zengin içeriğe sahip olan yulafın da güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağı olduğuna dikkat çeken Dyt. Simay Duvan, "Yapılan çalışmalarda yulafın içerdiği beta-glukan sayesinde kanser, mikrobiyalenfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konmuştur. Bununla birlikte bağışıklık

sistemi üzerinde de uyarıcı etkiye sahip olan yulaf; sık sık grip olan, soğuk algınlığına yakalanan ve stresli bir hayata sahip bireylerin beslenmelerinde mutlaka yer almalıdır” dedi. SARIMSAK DOĞAL ANTİBİYOTİK Sarımsağın da sofralarımızın vazgeçilmezi olarak pek çok hastalığın tedavisinde doğal antibiyotik olarak kullanıldığını aktaran Dyt. Simay Duvan, yüzyıllardır değişmeyen şifa kaynağı olan sarımsağın içerdiği 'allicin' sayesinde güçlü bir antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde ve vücut direncimizi artırarak pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. HER GÜN YOĞURT VE KEFİR TÜKETİN Bağırsak florasının düzenlenmesinde rol oynayan probiyotiklerin bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunun altını çizen Dyt. Simay Duvan, “Aynı zamanda antioksidan etki de gösteren probiyotikler, enflamatuar hastalıkların oluşumunda koruyucu etkiye sahiptir. Kefir ve yoğurt, probiyotik özellikleri sayesinde vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamıza yardımcı olurlar. Özellikle mevsim geçişlerinde beslenmemizde mutlaka yer almalıdır” diye konuştu.