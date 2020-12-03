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  4. Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi

Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi

03.12.2020 00:54 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala maskesiz kadın polislere zor anlar yaşattı.Olay, Efeler ilçesi Çine Bulvarı üzerinde saat 20.45 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala maskesiz kadın polislere zor anlar yaşattı.
Olay, Efeler ilçesi Çine Bulvarı üzerinde saat 20.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren garının girişinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın yerden bir anda kalkarken, kadının sarhoş olduğu ve kafasının kanadığının fark edilmesi üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından bilinci yerinde olmadığı görülen kimliği belirsiz kadının hastaneye götürülme çabaları başladı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan ve maske takmamakta ısrar eden kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı.

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