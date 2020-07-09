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Hem maske takmadı hem de güvenlik güçlerine direndi: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5’inci sırada yer alan Bursa, Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı. Mudanya Sahili'nde gezen bir kişi, maske takmadığı için ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" deyince gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Hem maske takmadı hem de güvenlik güçlerine direndi: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun

Bursa’da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, iş yeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Mudanya Sahili'nde kaydedilen görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

(İHA)

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