Hem maske takmadı hem de güvenlik güçlerine direndi: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun

Bursa’da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, iş yeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Mudanya Sahili'nde kaydedilen görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

(İHA)

