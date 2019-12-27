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  4. Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor

Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

  Diyarbakır?da hem matematik öğretmeni hem de tırmanış antrenörü Volkan Öğdüm (40), sporcularıyla birlikte Türkiye ve yurt dışında katıldıkları birçok yarışmada madalyalar kazandı.

Diyarbakır?da hem matematik öğretmeni hem de tırmanış antrenörü Volkan Öğdüm (40), sporcularıyla birlikte Türkiye ve yurt dışında katıldıkları birçok yarışmada madalyalar kazandı. Bugüne Spor Tırmanış Milli Takımı'na 4 sporcu kazandıran Öğdüm, katılacakları turnuvalar için ulaşım, konaklama, teknik malzeme ve tırmanış ayakkabısı konusunda destek bekliyor.
Yenişehir ilçesindeki Orhan Asena Anadolu Lisesi?nde matematik öğretmenliği yapan Volkan Öğdüm, Ankara'da üniversite okuduğu sırada tanıştığı Hacettepe Dağcılık Kulübü?nde tırmanış sporu konusunda kendisini geliştirdi. 5 yıl önce Diyarbakır?da göreve başlayan Öğdüm, bu sporu öğrencilerine de aşılamaya karar verdi. İlk önce okulun bodrum katına öğrencilerden, idarecilerden topladığı ve çoğunu kendi imkanlarıyla satın alarak 'boulder' denilen bir duvar yaptıran Öğdüm, boş zamanlarında bu spora gönüllü öğrencileri yetiştirerek yarışmalara katılmalarını sağladı. Öğdüm, kurduğu takımla ulaşım, konaklama ve ayakkabı konusunda eksikliklerine rağmen gittikleri yarışmalardan madalya ve kupalarla dönerek, öğrencilerinden 4?ü milli takıma katılmayı başardı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok yarışmaya da katılamayan Öğdüm ve öğrencileri, Ocak ayında yapılacak turnuvaya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.
'TIRMANIŞ TAKIMI KURMAK HAYALİMDİ'
Üniversiteden mezun olduktan sonra tırmanış takımı kurma hayalini Diyarbakır'da gerçekleştirdiğini anlatan Öğdüm, Çocuklar normal yarışmalara hazırlanırken güç, kondisyon ve teknik gelişimini böyle duvarda sağlayabiliyor. Böyle bir duvar olmaksızın çocukların yarışmalarda başarılı olmayacağı aşikardır. Bu duvarı yapmamız farz olmuştu. İlkin çocuklardan para topladık, ben cebimden verdim. Bunu duyan arkadaşlarım biraz katkıda bulundu. Yenişehir Belediyesi de o dönem bize destek sundu. Aldığımız desteklerin ardından okulumuzda tırmanış alanı kurduk. Burada gelişen öğrencilerimiz Türkiye Dağcılık Federasyonu?nun ulusal bazda düzenlediği yarışmalara katılıyor. Türkiye 1?incisi, 2?ncisi öğrencilerimiz var. 40 madalya, 30 da kupamızı var. Bu spor tırmanış 2 yıl öncesinde okul sporlarına girdi. Aynı yıl Samsun?da birincisi düzenlenen yarışmada en çok madalyayı Diyarbakır?ı temsil eden öğrencilerimiz aldı. Diyarbakır o yıl Türkiye?de birinci il oldu. Geçtiğimiz yıl Balkan Şampiyonası oldu. 2 arkadaşımız milli formayı giydi. Şu an Diyarbakır?ı temsilen 4 milli sporcumuz var dedi.
'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'
Ulusal yarışmalara katılmalarda ulaşım, konaklama gibi ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Öğdüm, şunları söyledi
Okulumuzun imkanı yeterince yok. Desteğe açık olduğumuzu belirtip bu konuda bize destek olmak isteyenleri de okulumuzu bir adres olarak gösterelim. Desteğe ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin kullandıkları tırmanış ayakkabıları yıpranan ve birkaç ay içerisinde yenisinin alınması gereken ayakkabılar var. Öğrencilerin zaten imkanı yok bunu karşılamaya. Kulüpten bazen geliyor ama yeterli düzeyde değil. O teknik ayakkabıların fiyatı da 800 TL dolayında. Ocak ayı içerisinde Türkiye Dağcılık Federasyonu?nun düzenlediği boulder yarışması var. Ona gitmeyi umuyoruz. Zorlayacağız. Geçtiğimiz yıl Malatya?da okul sporları yarışması oldu ve biz maddi imkansızlık nedeniyle ona katılamadık. Gitseydik en favori ekiptik. Öğrenciler üniversitede geleceklerini biraz da bu spor tırmanışta görüyorlar. Bu yaptıkları derecelerde üniversite seçmelerinde bir kolaylık sağlıyor. Böyle bir imkanı göz göre göre kaçırmış olduk. Bu yıl hiçbir müsabakayı kaçırmayı düşünmüyoruz. 2024'te yapılacak olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Buradaki öğrencilerin her birine gelecekte birer antrenör gözüyle bakıyorum. Belki onların yetiştireceği öğrencilerle olimpiyatları zorlayacağımıza inanıyorum.
HEDEFLERİ OLİMPİYATLAR
Takımın oyuncularından açık öğretim lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve milli takım sporcusu Timur Taş, 2,5 yıldan bu yana tırmanış sporuyla ilgilendiğini söyledi. Taş, Türkiye 1'inciliğim, 2'nciliğim, 3'üncülüğüm var. Hocamız bu imkanlarla bizi bu durumlara getirebildi. Toplamda 15 madalyam var. 2 yıldır milli takımdayım. Balkan şampiyonluğuna katıldım. İmkanlarımız olursa daha iyi bir derece yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz böyle bir duvarda böyle bir şeyler yapabiliyorsak yardım gelirse her türlü zorluğu başarabileceğimizi düşünüyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp İstiklal Marşı'nı okutmak dedi.

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