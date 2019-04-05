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Hem meslek öğreniyor hem üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile bir tekstil firmasının başlattığı "Öğret kazandır" projesi kapsamında öğrenciler meslek öğreniyor ve üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor - Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz: "Kursiyerler bir yandan öğrenirken bir yandan da ürettikleri ürünlerden elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sunacak"

Adıyaman'da Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile bir tekstil firmasının başlattığı "Öğret kazandır" projesi kapsamında öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Proje kapsamında Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesindeki eski birleştirilmiş sınıflar tekstil atölyesine dönüştürüldü. Burada usta öğreticilerce öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleki eğitim programı kapsamında Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ile bir tekstil firmasının projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Proje ile lisede eski birleştirilmiş sınıfların tekstil atölyesine dönüştürüldüğünü anlatan Alagöz, şunları belirtti:

"Atölyede, toplam 28 kursiyere 3 usta öğretici tarafından eğitim veriliyor. Bu kursiyerlerimiz bin 100 ile 2 bin lira arasında ücret alıyor. Okulumuz merkeze bağlı Atakent köyünde bulunuyor. Bu bakımdan köydeki dezavantajlı vatandaşlarımızın meslek öğrenmelerini sağlamak amacındayız. Kursiyerler, eğitim sonunda kalfalık ve ustalık belgelerine sahip olacak. Kursiyerler bir yandan öğrenirken bir yandan da ürettikleri ürünlerden elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sunacak."

Alagöz, kursiyerlerin atölyede ürettikleri gecelikleri bağlı bulunduğu firma aracılığıyla Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yaptığını da sözlerine ekledi.

Kursiyerlerden İlayda Mert, atölyede ürettiği ürünlerden elde ettiği kazançla aile bütçesine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Fatma Nur Şahin de atölyede ürettiği ve meslek öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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