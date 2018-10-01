"Hem millet hem parti tabanları ittifak istiyor"

RAUF MALTAŞ - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifak yapılmasına ilişkin, "Milletin de tabanların da bunu arzu ettiğini, hem AK Parti tabanının, hem MHP tabanının hem de BBP tabanın böyle bir arzunun olduğunu görüyoruz. Yerel seçimde de aynı ittifak gerçekleşir diye ümit ediyorum." dedi.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin kurulduğu tarihten itibaren, her zaman "gönül ittifakı"ndan yana olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde partisinin her zaman kendisine yakın bulduğu adayları desteklediğini belirten Destici, seçimi kazanabilecek doğru adaylarla iş birliği ve dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Siyaseti ülkeye ve millete hizmet aracı olarak gördüklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Siyaseti inatlaşma, sen ben kavgası olarak görmüyoruz. Geçmişte biz bu konuda üzerimize düşeni yaptık, bugün de üzerimize düşeni yapacağız. Genel seçimlerde ittifak resmi olarak yapıldı, bununla ilgili kanun değişiklikleri yapılarak yasal olarak gerçekleşti. Şu anda yerel seçimlerle ilgili resmi ve yasal hiçbir siyasi partinin ittifak şansı yoktur. Bu ancak karşılıklı iyi niyetler ve gönül ittifakları şeklinde olabilir. Belli büyük şehirlerde, belli adaylar üzerinden bir parti ya da iki parti aday çıkarmazken başka seçim bölgesinden de diğer iki parti ya da bir parti aday çıkarmayarak, diğerinin adayını destekleyerek bu ittifak gerçekleştirilebilir."