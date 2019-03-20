Hem muhtar hem de belediye başkanı adayı oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde yaşayan Menderes Koçak, köyde muhtarlığa, ilçede de belediye başkanlığına aday oldu.

Sandıklı ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Menderes Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikametgah adresinin Kızılca köyü olmasından dolayı burada da muhtar adayı olduğunu söyledi.

Gördüğü rüya üzerine aday olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"1999 yılından beri bağımsız milletvekili adayı, bağımsız belediye başkan adayı ve muhtar adayı olarak toplam 15 seçime girdim. Bugüne kadar şanssızlıktan dolayı seçilemedim ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağım. İkisini de kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Aday olmak istemiyordum ama aday olduğumu rüyamda gördüm. Rüyam üzerine bu sene de aday olmaya karar verdim. Sandıklı'da bağımsız belediye başkanı adayıyım ve ikamet ettiğim Kızılca köyünden de muhtar adayı oldum."

- "Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor"

Sandıklı’da 10 bin kişilik iş imkanı sağlayacağı vaadinde bulunan Koçak, ilçedeki işsizlik sorununun çözüleceğini savundu.

Koçak, "Benim fabrikam yok. Hazırladığım plan proje ile işsiz gençlerimize burs vereceğim ve gençler kendi işlerinin patronları olacak. Seçim çalışmalarım yoğun geçiyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykumu kaçırıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum." diye konuştu.

