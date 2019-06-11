İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların hem mülkiyet hem de imar planı problemlerine ilişkin sorunları yerinde tespit edip çözme sürecine gittiklerini belirterek, "Hem mülkiyet hem de imar planı sürecini hızlı bir şekilde işlettik. Önümüzdeki hafta Pirinççi Mahallemize ilişkin imar planımız onaylanmış olacak hepinize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Kurum, Eyüpsultan'da, Pirinççi Mahallesi Miraç Parkı'nda, vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan ilçesinde yapılması gereken bütün işleri, mahalle mahalle gezerek istişare ettiklerini belirten Kurum, "Yapılması gereken işlere ilişkin de mahallelerimize gidip sözler verdik. Vatandaşımızın hem mülkiyet hem de imar planı problemlerine ilişkin sorunları yerinde tespit edip o sorunları çözme sürecine gittik." ifadelerini kullandı.

- "Hızlı bir şekilde imarlı tapularınızı alacaksınız"

Pirinççi Mahallesi'nde, 2B mülkiyeti ve imar planına ilişkin sorunların bulunduğuna değinen Kurum, "Hem mülkiyet hem de imar planı sürecini hızlı bir şekilde işlettik. Önümüzdeki hafta Pirinççi Mahallemize ilişkin imar planımız onaylanmış olacak hepinize hayırlı uğurlu olsun. Artık tüm kurum görüşleri tamamlandı. Önümüzdeki hafta imar planı onaylandıktan sonra da uygulama işlemlerine başlayacağız ve hızlı bir şekilde imarlı tapularınızı almış olacaksınız. O imarlı tapularınızı ister kendiniz ister müteahhitle anlaşın, isterseniz belediye başkanımız size bu süreçle ilgili destek versin. Her konuda, her projede yanındayız." diye konuştu.

