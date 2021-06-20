Hem Mülteci Hem Sanatçı Olmak

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklık ve çatışmalar milyonlarca insanın yurtlarını bırakarak yabancısı olduğu ülkelere sığınmasına neden oldu. Savaşın en büyük mağdurları olan kadın, çocuk ve yaşlıların yanı sıra o ülkenin sanatçıları, yazarları, şairleri de bir anda mülteci durumuna düştü.

30 yıldır resim yapan ve dünyanın birçok bölgesinde zaman zaman uluslararası sergiler açan Ressam Dılbaz Berazi de, ülkesindeki savaş sonrası mülteci durumuna düşerek yabancısı olduğu bir ülkeye sığınmak zorunda kalanlardan.

Suriyeli Kürt Ressam Dılbaz Berazi 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde VOA Türkçe’ye konuştu. Mülteci durumuna düşen sanatçıların kendi iç dünyalarında çeşitli renklere büründüğünü ifade eden Berazi, sanata kelepçe vurulamayacağına ve sanatçının her şartta eser üretmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

"Mültecilik hayatı başlayan bir insan eski hayatında ölür"

Mülteciliğin ölüm gibi bir şey olduğunu ifade eden Berazi “Mültecilik kötü bir şey. Her nerede olursa olsun, mültecilik varsa, orada perişanlık vardır. Çocuk, kadın ve yaşlılar mültecilerin en çok olumsuz etkilenen kesimidir. Ben de mülteciliği yaşadığım için, tadının nasıl acı olduğunu iyi bilirim. Mültecilik ölüm gibidir aslında. Mülteci insan kendi yurdundan ayrıldığı andan itibaren perişanlık başlar. Nereye giderse gitsin, dil ve kültür eksikliği de başta olmak üzere sorunlar başlar. Önceki hayatında ölür, başladığı yeni hayatına alışana kadar ise ömür biter’’ dedi.