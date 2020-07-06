Hem mutluluk, hem sağlık veriyor! Yüzde 70'in üzerindeyse...

Memorial Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Erdi Abdullah Uğur, “7 Temmuz Dünya Çikolata Günü” öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkına bilgi verdi.

YÜZDE 70 VE ÜZERİE KAKAO İÇERENLERİ TERCİH EDİN

Çikolatanın ham maddesi olan kakao (Türkçede aynı şekilde çevriliyor olsa da “cacao” ve “cocoa” olmak üzere 2 farklı besin mevcuttur) güçlü bir antioksidan yapıya sahiptir. Bu özelliği ile sağlığa birçok katkı sağlamaktadır. Bu güçlü antioksidan etkiden faydalanabilmek için çikolata seçimi yapılırken birkaç kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Kakao ne kadar az işlenmiş olursa antioksidan etkisi o kadar sağlam kalmış demektir. Bu nedenle %70 ve üzeri kakao içeren, daha az işleme maruz kalmış bitter çikolata ürünlerinden yana tercih yapılmalıdır. Sütlü çikolataların şeker içeriği çok yüksek olabilmektedir. Bunun yanında süt tozu vb. maddeler de içerdikleri için bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilmektedir. Çikolata seçimi yapılırken şeker miktarı mutlaka kontrol edilmelidir.

ÇİKOLATANIN HASTALIK SAVAR GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Özellikle bitter çikolata çok az işleme uğramış, şekersiz ve yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Bu gücünü kakaodan almaktadır. Kakao dokularda hasar oluşumuna karşı savaşan koruyucu maddeleri yoğun olarak içermektedir. Bu özelliği ile hastalıkların oluşmasına neden olan inflamasyona karşı etki göstermektedir. Bitter çikolata kalp ve damar sağlığı açısında önemli bir yere sahiptir.İçerdiği yoğun antioksidanlar sayesinde damarlarda plak oluşumuna neden olan ve kötü kolesterol olarak ifade edilen LDL kolesterolün düşürülmesi ve dengelenmesinde rol oynamaktadır. Bununla beraber iyi kolesterol olarak nitelendirilen ve damar içerisini süpürücü – temizleyici etkiye sahip HDL kolesterol seviyesini artırarak korucu etki göstermektedir.