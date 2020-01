Hem müzikte hem dansta yetenekli

"Ailemin desteği hep yanımda"

Hem müzik hem dans çalışmalarını haftanın her günü aralıksız sürdüren İdlin Arshinova, “Başarının süreci bir gündür mantığı ile başarıyı bir gün kutlayıp, ertesi gün çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan da yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Sanat, hayatımın en önemli parçası. Sanatçı olmak istiyorsanız bayramlar dahil her gün çalışmaya hazır olmalısınız. Annem balerin, dedem ve anneannem ise müzisyen. Onlardan aldığım büyük destekle yoluma devam ediyorum. Ailelerin her zaman çocuklarının yanında olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.