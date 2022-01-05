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Hem öğrenciler hem veliler kavga etti!

05.01.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra büyüdü ve bu kez veliler de birbirine vurmaya başladı. Yaşanan arbedede 3 öğrenci yaralandı. Kavga anı ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hem öğrenciler hem veliler kavga etti!

Olay, ilçeye bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi.

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KALABALIK ŞEKİLDE KAVGA ETTİLER

Henüz bilinmen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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