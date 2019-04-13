Hem okuyor hem okul yapıyorlar

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da meslek liselerinin öğrencileri bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan okul inşaatlarında çalışarak hem tecrübe kazanıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Eğitim çağındaki yaklaşık 800 bin çocuk ile birçok ilin toplam nüfusundan daha fazla öğrenciye sahip kentte, 2 bin 342 okul bulunuyor. Bu yıl 394 okulun daha öğrencilerin hizmetine sunulduğu kentte, eğitim yuvalarının inşaatlarında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri çalışıyor. Kentte mesleki eğitim verilen 74 okuldaki yaklaşık 30 bin lise öğrencisi, bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okulların inşaatında deneyim kazanıyor. Yeni eğitim yuvalarının kaba inşaatından tefrişatına kadar birçok işini yapan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binasının inşaatının tamamlanması için de yoğun çaba harcıyor. - "Maliyet yarı yarıya düşüyor" İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyonunda önemli yeri olan mesleki eğitimin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Turan, dışarıdan satın alma yerine öğrencilerin ürettikleri sıra, masa ve büro malzemelerini kullandıklarını kaydetti. Öğrencilerine milyonlarca liralık yatırımları emanet ettiklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Kurumlarımızın ihtiyacı olan hiçbir şeyi ihaleyle ve dışarıdan satın almayla temin etmiyoruz, tamamını öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz hem mesleki anlamda kendilerini geliştiriyorlar hem de ekonomimize ciddi oranlarda katkı sunuyorlar. Örneğin bir sıradaki maliyet bu yöntemle bizim için yarı yarıya düşüyor. Biz bu katkının ötesinde öğrencilerimizin uygulama anlamında işin içerisinde olmalarını, ekonomiye katkı sunmalarını, mesleki anlamda kendilerini yetiştirmelerini önemsiyoruz. Yeni hizmet binamız mimari anlamda da kentin en güzel binalarından birisi oldu. Öğrencilerimize o kadar güveniyoruz ki böylesi güzel, devasa ve kaliteli bir binayı teslim etmede tereddüt yaşamadık." Öğrencilerin, yeni hizmet binasının yapımında ciddi manada maliyetlerin düşürülmesini sağladığına dikkati çeken Turan, kentteki meslek liselerinin sadece bu yıl ekonomiye yaklaşık 20 milyon lira katkı sunduğunu vurguladı.