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Hem okuyorlar hem de üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler, okullarında masa ve sıra üretimi yaparak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyorlar.Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Tasarım Alanında okuyan öğrenciler haftanın iki günü sıra ve masa üretirken haftanın geriye kalan günleri ise her öğrencinin aldığı gibi okullarında ders alıyor.

Hem okuyorlar hem de üretiyorlar

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler, okullarında masa ve sıra üretimi yaparak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyorlar.
Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Tasarım Alanında okuyan öğrenciler haftanın iki günü sıra ve masa üretirken haftanın geriye kalan günleri ise her öğrencinin aldığı gibi okullarında ders alıyor. Mobilya ve İç Tasarım Alanında okuyan yaklaşık 25 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sıra ve masa ihtiyacı gördüğü okullar için sipariş verdiği sıra ve masaları tek tek yapıyor.
Okulun atölyeler kısmında okul sırası ve masa üreten ve ürettikleri sıra ve masaları kullanılabilir hale getiren öğrenciler, yaptıkları işle hem meslek öğreniyor hem de kişi başı aldıkları 400-500 TL para ile de aile bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için vermiş olduğu sıra ve masa siparişlerini yapmaktan büyük bir zevk alan öğrenciler, meslek öğrenmenin mutluluğunu da yaşıyor.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük, “Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak milli eğitimden ve okullardan gelen siparişler doğrultusunda sıra ve masa üretiyoruz şuan. Elimizde bin 50 adet sıra var. Milli eğitimin ihtiyaç duyduğu okullara bunlar dağıtılacak. Gelen sıraların metallerini, mobilyalarını yapıp monte ederek hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz. Elimizdeki bu iş 370 bin TL değerinde. Bunun yüzde 5’i okula kar olarak kalacak, yüzde 18’i devlete vergi olarak gidecek, sosyal esirgeme kurumuna bir miktar para aktarılacak, öğrencilerimize kişi başı 400-500 TL para alacak, burada çalışan öğretmenlerimiz bir miktar para kazanacak. Okula kalan kar ile okulun ihtiyaçlarını karşılayacağız ve okulu geliştireceğiz. Döner sermaye işledikçe okulun kalitesi daha da artıyor” diye konuştu.

Hem okuyorlar hem de üretiyorlar

Hem okuyorlar hem de üretiyorlar

Hem okuyorlar hem de üretiyorlar

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