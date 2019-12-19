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Hem oynadı hem temizledi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

1 MAAŞ ÖDÜL Mersin'de denk geldiği düğünde müziğin ritmine kapılarak oynayan ve fenomen olan temizlik işçisi Sait İsnaç (59), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

1 MAAŞ ÖDÜL
Mersin'de denk geldiği düğünde müziğin ritmine kapılarak oynayan ve fenomen olan temizlik işçisi Sait İsnaç (59), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. İsnaç'ı makamında ağırlayan Başkan Gültak, işçilerin mutlu bir şekilde çalışmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Dün akşam işçimizin görüntülerini gördüm. En az 5 defa izledim. Hem işini yapıyor hem eğleniyor. Biz de bunu istiyoruz. İnsanlar işini severse, sokağı sever insanları sever. Seni tebrik ederim. İşini severek yapıyorsun. Böyle olduğu sürece belediyenin her yeri tertemiz olur. Vatandaş da memnun olur. Çok da güzel oynuyorsun. Bir dahaki düğüne birlikte gidip oynayalım" dedi.
MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORUM
Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen işçi Sait İsnaç ise şunları söyledi:
"23 yıldır belediyede çalışıyorum. Her zaman böyle neşeliyimdir. Müziği duyunca oynayama başlıyorum, dayanamıyorum. Görüntülerin çekildiğinden haberim yoktu. Görüntülerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Çok şaşkınım."
'SAİT ABİYİ ÇOK SEVİYORUZ'
Çevre sakinleri de Sait İsnaç'ın her zaman neşeli olduğunu söyleyerek, "Sait abiyi çok seviyoruz. İşini severek yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştular
Fenomen işçi daha sonra belediye bahçesinde kısa bir oyun sergiledi. İşçinin performansı vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Mustafa ERCAN/Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
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