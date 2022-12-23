Hem oyun hem çizim için kullanabileceğiniz 2022 yılının en iyi tabletleri

Bazen eğlence bazense iş için kullanılabilen tabletler, pek çok insanın tercihi olan ürünler arasında bulunuyor. Tabletler; cep telefonundan çok daha uzun süre dayanabilen güçlü bataryaları, geniş ekranları ve bir bilgisayar kadar işlevsel özellikleriyle ön plana çıkıyor. En iyi tablet markalarının 2022 modellerini ve yıla damgasını vurmuş en gözde tabletleri sizin için bir araya getirdik.

1. Yeni nesil iPad ile tanışın: 2022 Apple 10.9 inç iPad (10. nesil)

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En iyi tablet 2022 modelleri arasında yer alan 2022 Apple 10.9 inç iPad (10. nesil) performansı ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. Altı ve dört çekirdekli olmak üzere iki farklı modeli bulunan ürün, yeni nesil A14 Bionic çip ile çalışıyor. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmeniz ve bütün gün aktif kalabilmeniz adına uzun süren pil performansı sunuyor. IpadOS 16 yüklü olarak gelen tablet bu sayede üretkenliğinize de katkı sağlıyor. Apple Pencil ve Smart Keyboard gibi aksesuarlarla uyumlu çalışarak sizin için yüksek verim sağlıyor.

2. Yüksek performanslı: HUAWEI MatePad T 10S Tablet

HUAWEI MatePad T 10S Tablet fiyat performans oranı açısından en ideal ürünler arasında yer alıyor. 4 GB ön bellek kapasitesi sunan ürün, bu sayede Android işletim sisteminde yer alan her türlü işi rahatlıkla halledebiliyor. 64 GB depolama hafızası ise size onlarca oyun ve uygulama için yeterli alan sağlıyor. 10,1 inç genişliğindeki ekranı TFT özelliği sayesinde yansımaları engelliyor. HUAWEI Kirin 710A sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde oyunları ve uygulamaları en yüksek performansta kolaylıkla açabiliyor.

3. Yeni çip, yeni tasarım: 2022 Apple iPad Air (5. nesil)

64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunan 2022 Apple iPad Air (5. nesil), 10,9 inç genişliğindeki ekranı sayesinde kolay taşınabilir bir yapıya sahip. Üzerinde yer alan Apple M1 çip her türlü işlemi hızlı bir şekilde hallederken Liquid Retina ekran, yansıma önleme kaplamasıyla görüntüleri en iyi şekilde size sunuyor. Tüm gün süren pil ömrüyle sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadığı gibi Touch ID gibi güvenlik önlemleriyle verilerinizi koruma altına alıyor. Üstelik Wi-Fi 6 ve LTE sayesinde sürekli olarak çevrim içi kalma şansı yakalayabilirsiniz.

4. En iyi Android tablet 2022: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 14.6'' 256 GB, 12 GB RAM Tablet

14,6 inç gibi çok geniş bir ekran ile kullanıcıya ulaşan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 14.6'' 256 GB, 12 GB RAM Tablet, birçok üstün özelliğe sahip. sAMOLED ekran, en gerçekçi görüntüleri sizinle buluşturabiliyor. Bir tabletten çok daha fazlası olan ürün, âdeta bir bilgisayar gibi kullanılıyor. Düşük gecikme süresiyle harika bir şekilde çalışan SPen teknolojisini destekleyen tablet, bu sayede gerçekçi çizimler yapmanıza yardımcı oluyor. Üstelik resim yapmayı sevenler için Clip StudioPaint5 uygulaması ile birlikte geliyor.

5. İş dünyasında farkınızı ortaya koyun: Samsung Galaxy Tab S8 11 inç, 128 GB 8 GB RAM Tablet

5G bağlantı teknolojisiyle her zaman aktif kalmak istiyorsanız Samsung Galaxy Tab S8 11 inç Tablet modeline bir göz atmanızda fayda var. İş dünyasında sizi bir adım öne taşıyacak ve yaratıcılığınızı arttıracak olan tablet sayesinde işlerinizin çok daha kolay ilerlediğini fark edeceksiniz. Otomatik çerçeveleme moduna sahip olan ön kamerası sayesinde konuşmacıyı odağa alan bu ürün; dans dersi, spor ve yoga dersleri gibi canlı yayınlarda kullanıma uygun bir ortam yaratıyor. Üç mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisi sayesinde çok daha net bir görüşme deneyimi yaşayın!

6. En ideal iPad modellerinden biri: 2021 Apple iPad (9. nesil)

2021 Apple iPad (9. nesil) son yıllarda alınabilecek en iyi tablet seçenekleri arasında bulunuyor ve 2022 yılında da en beğenilen cihazlar arasına girmeyi başarıyor. Üzerinde yer alan A13 Bionic çip, bütün işlemlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. 10,2 inç genişliğinde bir ekrana sahip olan ürün, ideal boyutlara sahip. True Tone özelliği sunan bu ekran, renkleri en güzel tonda size gösteriyor. 9. Nesil Apple iPad'i ister üretkenlik ister eğlence için kullanabilirsiniz. 8 MP arka kamerası ile kaliteli fotoğraflar çekebilir, 12 MP ön kamerasıyla çevrim içi toplantılara katılabilirsiniz. Üstelik 10 saat boyunca aktif olan bataryası sizi asla yarı yolda bırakmaz.

7. Küçük ama işlevsel bir model arayanlara: 2021 Apple iPad Mini (6. nesil)

2021 Apple iPad Mini (6. nesil), True Tone özellikli 8,3 inç genişliğindeki ekranı sayesinde en doğru renk paletini kullanıcılara sunuyor. Geniş renk seçenekleri ve gerçekçi tonlar sunan bu cihaz, tasarımcılar için iyi bir seçenek oluşturuyor. Küçük boyutu sayesinde kolay taşınabilen tablet, gittiğiniz her yerde size eşlik edebiliyor. Hem iş hem eğlence için sıklıkla tercih edilen ve performansı nedeniyle her alanda sizi ileri taşıyabilen ürün, yeni nesil A15 Bionic çip ile birlikte geliyor. Ön ve arkada 12 MP kalitede kamerası bulunuyor ve ön kamera Ana Sahne özelliği ile çevrim içi toplantılarda size avantaj sağlıyor.

8. Gündelik işler için ideal bir tablet arayanlara: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7'' 32 GB Tablet

Taşıması kolay, hafif bir tablet arayanlara hitap eden Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7'' 32 GB Tablet, ergonomik boyutuyla ön plana çıkıyor. Çantanızda çok rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz ürün, hemen her daim yanınızda yer alıyor. Özellikle gündelik işleri yapmak, mail göndermek, kitap okumak, video izlemek ve eğitimleri programlamak için ideal bir seçenek oluşturuyor. Not almak için de kullanılabilen ürün, iki tane quadcore işlemci kullanıyor. 3 GB ön bellek kapasitesi gündelik işleri rahat bir şekilde yapmanızı sağlarken 32 GB depolama kapasitesi size yeterli alan sunuyor.

9. Göz alıcı bir tablet arayanlara: Redmi Pad 6GB Ram 128GB Depolama

Redmi Pad, Xiaomi markasının amiral gemisi tablet modelleri arasında yer alıyor. Yirmi altı saat kesintisiz okuma, yirmi bir saat kesintisiz video izleme ve on iki saat kesintisiz oyun oynama deneyimi sunan ürün, en iyi fiyat performans tablet 2022 modelleri arasında yer alıyor. Tek parça metalden üretilen yekpare tasarımıyla göz alıcı bir yapısı olduğu gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 8000 mAh pil kapasitesi, 6 GB RAM, 12 GB depolama alanı ve 8 MP arka kamera özelliği bulunuyor. Focus Frame teknolojisi kameranın görüntüde yer alan nesneleri yakalama ve takip etmesine olanak tanıyor.

10. Üst düzey performans için: 2021 Apple iPad Pro (5. nesil)

2021 Apple iPad Pro (5. nesil), gerçek performans ile tanışmak isteyenler için en üstün donanımlara sahip. Apple M1 çip ile kullanıcıya ulaşan ürün, bu sayede her türlü zorlu görevin üstesinden hızlı bir şekilde geliyor. 12,9 inç genişliğindeki büyük ekranı Liquid Retina XDR özelliğine sahip. Bunların yanında ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk yelpazesiyle tasarımcılar için harika bir seçenek oluşturuyor. Ana Sahne özellikli True Depth teknolojisine sahip ön kamerası çevrim içi toplantı ve görüşmelerde en gerçekçi sahneleri yakalamanızı sağlıyor. Arka kamerada ise 12 MP geniş ve 10 MP ultra geniş seçenekleri bulunuyor.

11. Klavye ve kalem hediyeli tablet: Lenovo Tab P11 Tablet, 11'' 2K Slate Grey

Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle en zorlu görevleri bile takılmadan halledebilen Lenovo Tab P11 Tablet, 11'' 2K Slate Grey, ideal tabletler arasında yer alıyor. 11 inç geniş ekranı oyunlar oynarken rahat bir görüş alanı sunduğu gibi işlerinizi hallederken de size yeterli alanı sağlıyor. Kalem ve klavye hediyesi ile âdeta bir taşınabilir bilgisayara dönüşen tablet, bilgisayarlardan farklı olarak uzun saatler boyunca şarjı bitmeden çalışabiliyor. Evden çalışanlar ve eğitim görenler için üretkenliği arttırıcı etki yaptığı gibi Dobly Atmos teknolojisine sahip hoparlörleri içerik izleme keyfini üst sınırlara taşıyor.

12. Kendinizi sinema salonunda gibi hissedin: Lenovo Yoga Tab 11 Tablet

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Lenovo Yoga Tab 11 Tablet, özellikleri ve tasarımı bakımından özgün yapısıyla ön plana çıkan ürünlerden biri. Tabletin alt kısmında yer alan yuvarlak şekilde dizayn edilmiş Dolby Atmos hoparlör sistemi, bütün odayı saran bir ses deneyimi sunuyor. Üstelik 2K görüntü kalitesi sunan 11 inç ekranıyla birleşen ses sistemi mükemmel seyir deneyimleri yaşamanızı sağlıyor. Cihazın alt kısmında yer alan sabitleyici sayesinde tableti bir yere asmak veya düz bir zeminde konumlandırmak çok kolay. Üstelik bu geniş alan, dikey tutuşta da ergonomik bir yapı oluşturuyor.

13. Avantajlı fiyata sahip: YUKEM TABLET PC 10 inç Android 11

YUKEM TABLET PC 10 inç Android 11 uygun fiyatlı bir iş eğitim istasyonu yaratmak isteyenler için ideal. 11 inç gibi geniş bir ekrana sahip olan tablet; klavyesi, mouse ve katlanır kılıfıyla âdeta bir mobil ofis görevi görüyor. Eğitimlerinizi izlemek, iş programınızı oluşturmak, içeriklerinizi yazmak veya herhangi bir yerde ofisinizi yanınızda taşımak için ideal bir seçenek. Üniversite öğrencilerinden çalışanlara kadar geniş bir alana hitap eden ürün, 4 GB ön bellek ve 64 GB hafıza gibi tatmin edici özelliklere sahip.