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Hem parmak izini hem darbe toplantısını inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

Adil Öksüz önderliğindeki darbe toplantılarına katıldığı ileri sürülen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, villada belirlenen parmak izini ve itirafçı beyanlarına rağmen darbe toplantısına katıldığını inkar etti - Sanık Harmancık: - "Ben o villaya hiç gitmedim. Peki hiç gitmediğim bir villada parmak izim nasıl çıkıyor? 21 gün içinde kötü niyetli birileri tarafından boş bir villaya birkaç kişinin parmak izinin taşınması bugünün imkanlarıyla mümkündür"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve soruşturma aşamasında "Şapka" ve "Kuzgun" kod adları ile ifade veren eski albay Hakan Bıyık ve eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katıldıklarını söylemelerine rağmen yurtta sulh konseyi üyeleri arasında isimlerinin olmamasını eleştirdi.

Bıyık ve Yıldız'ın kendisini darbe toplantılarında gördüklerine dair ifadelerini kabul etmediğini söyleyen ve kendisine iftira atıldığını ileri süren Harmancık, söz konusu isimleri "yalancılık" ile suçladı.

Asker ya da sivil hiç kimse ile 15 Temmuz'a ilişkin toplantı yapmadığını iddia eden Harmancık, darbe toplantılarının yapıldığı villada tespit edilen parmak izini de kabul etmediğini dile getirdi.

Bıyık ve Yıldız'ın darbeye ilişkin beyanlarından 21 gün sonra yer tespiti yapıldığı iddiasında bulunan Harmancık, parmak izinin "kötü niyetli kişilerce" villaya götürülmüş olabileceğini savundu.

Sanık Harmancık, "Ben o villaya hiç gitmedim. Peki hiç gitmediğim bir villada parmak izim nasıl çıkıyor? 21 gün içinde kötü niyetli birileri tarafından boş bir villaya birkaç kişinin parmak izinin taşınması bugünün imkanlarıyla mümkündür." dedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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