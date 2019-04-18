Hem parmak izini hem darbe toplantısını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve soruşturma aşamasında "Şapka" ve "Kuzgun" kod adları ile ifade veren eski albay Hakan Bıyık ve eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katıldıklarını söylemelerine rağmen yurtta sulh konseyi üyeleri arasında isimlerinin olmamasını eleştirdi.

Bıyık ve Yıldız'ın kendisini darbe toplantılarında gördüklerine dair ifadelerini kabul etmediğini söyleyen ve kendisine iftira atıldığını ileri süren Harmancık, söz konusu isimleri "yalancılık" ile suçladı.