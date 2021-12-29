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Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri

28.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kedi maması seçimi, patili dostları olan herkes için oldukça önemli bir konu. Üstelik dostunuz yavruysa mama seçiminde onun sağlığını koruyan, gelişimine yardımcı olan, bağışıklığını güçlendiren ve kimyasal içermeyen doğal bir mama tercih etmelisiniz. Bu yüzden patili yavru dostlarınızın sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak mama tavsiyelerimiz var. Biricik dostunuzun ihtiyacını karşılayacak bu öneriler sayesinde en iyi yavru kedi mamasına kolayca ulaşabilirsiniz.

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri

Bir kedinin günlük beslenme programında olması gereken besin değerlerinin başında; hayvansal protein kaynağı, taurin, bazı değerli vitaminler, mineraller, enzim ve yağ asitleri ve tabii ki su gelir. Yeterli beslenemeyen yavru kediler, bağışıklığı henüz gelişmediği için çabuk hastalanabilirler. Sürekli halsizlik durumu, diş gelişimi bozukluğu, kabızlık gibi problemler özellikle yavrunun gelişim sürecinde sizi de çaresiz bırakıyor olabilir. Ama endişelenmeyin! Bilhassa büyürken yaşadıkları sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak en az sizin kadar değer verdiğimiz dostlarınız için bir mama listesi hazırladık. Mama çeşitlerinin tüm özellerini kapsayan bu listeyle aradığınız ürüne kolayca karar verebilir hatta tavsiye isteyenlere yardımcı bile olabilirsiniz.

1. Beyin gelişimini ve göz sağlığını destekleyen Hill's Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (1)

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Kediniz, 1 - 12 aylık bir yavruysa ya da hamile veya emziriyorsa Hill's Kitten, aradığınız en iyi yavru kedi maması olabilir. Gelişim evresinde olan kediler için üretilen bu ürünü kullandığınızda minik kediniz, ihtiyacı olan bütün besin değerlerini alabilir. Çünkü Hill's Kitten Yavru Kedi Maması’nın içinde kemik büyümesine yardımcı olan kalsiyum, dişlerin kuvvetlenmesini sağlayan fosfor ve kas yapısını güçlendiren protein bulunur. Ayrıca mama, Omega 3 yağ asitlerinden biri olan DHA içerdiğinden kediniz, sağlıklı görme ve idrak edebilme yetisi kazanır.

Patili dostlarınızı mutlu edecek Hill's Kitten Yavru Kedi Maması’nı incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

2. Yüksek protein ve şifalı bitkiler içeren ND

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (2)

Gelişim evresinde, kas sistemini destekleyen yavru kedi maması önerileri arasında ND, ilk sıralarda yer alır. Bir kedinin temel enerji kaynağı, aldığı protein miktarı ile doğru orantılı olur. Bu yüzden protein değeri yüksek olan mama tüketimi, kedinizin başta kas yapısı olmak üzere bütün kemik sistemini güçlendirir. ND Yavru Kedi Maması, yüksek protein içeriğine ek olarak şifalı bitkiler, taze sebze ve meyveler de içerir. İçinde ıspanaktan Frenk üzümüne, elmadan zerdeçala ve yaban mersinine kadar pek çok besin değeri bulunur.

Kıymetli boncuğunuzun kas gelişimini desteklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Sindirim sistemini koruyan Jungle

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (3)

Kabızlık gibi sindirim problemi problemi yaşayan bir kediniz varsa Jungle Yavru Kedi Maması tam sevimli dostunuza göre! Bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerin artırılmasını kolaylaştıran ürün, prebiyotik özelliği ile bağırsak florasındaki dengeyi sağlamaya da yardımcı olur. Ayrıca kedilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri açısından verdiği ekstra vitamin takviyesi, vücut gelişiminde de önemli bir rol oynar. Çünkü Jungle Yavru Kedi Maması'nın içinde A, D, E, ve C vitaminleri bulunur. Ürün, tavsiye edilen miktarda kullanıldığında kedinizin bağırsak sorunları da çözülmüş olur.

Sindirim sistemine yardımcı olan ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Parlak tüyler ve sağlıklı bir deri için Dr. Sacchi

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (4)

Kedinizin görünüme özen gösteriyorsanız aradığınız en iyi yavru kedi maması, deri ve tüy sağlığını göz önünde bulundurarak üretilen Dr. Sacchi Yavru Kedi Maması olabilir. Magnezyum, kalsiyum, sodyum, iyot ve fosfor gibi doğal minerallerle zenginleştirilmiş olan mama sayesinde kediniz, sağlıklı bir deriye ve parlak tüylere sahip olabilir. Mamanın içinde bulunan doğal antioksidan içerikler, 1 yaşına kadar kedinizin hem gelişimine hem idrarın kanaldan atılmasını sağlayan üriner sistemine destek olur.

Tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeyen bir ürün için buraya tıklamanız yeterli.

5. Lezzetini ve tazeliğini ilk günkü gibi koruyan Exclusion Monoprotein Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (5)

Kedinizin ilk gün afiyetle tükettiği mamaya daha sonraki günlerde ilgisi azaldıysa bunun sebebi, mamanın tazeliğini kaybetmesi olabilir. Exclusion Yavru Kedi Maması, bileşeninde bulunan doğal antioksidanlar sayesinde ilk günkü tazeliğini korur. İlk tüketimin üstünden çok uzun zaman geçtikten sonraki bile lezzetinden ödün vermez. Zengin somon yağı içeriğine sahip olan kaliteli yavru kedi maması ile minik dostunuzun cilt ve tüy sağlığını koruyabilirsiniz. Tüy dökülmesini en aza indiren mama aynı zamanda kedinizin parlak tüylere sahip olmasına da yardım eder.

Aldığınız mamanın tazeliğini uzun süre kaybetmesini istemiyorsanız ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

6. Hem yavru kedinizi hem annesini besleyen Sanabelle Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (6)

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Yavru kedilerin beslenmesine optimum destek sağlayan Sanabelle Yavru Kedi Maması aynı zamanda lohusa ve hamile kediler tarafından da tüketilebilir. Lohusa kedinizin sütü çok azsa ve yavru kedisi için mama önerisine ihtiyacınız varsa Sanabelle Yavru Kedi Maması’nı tavsiye edebiliriz. Mamanın sahip olduğu yüksek besin maddesi, lohusa kedinizin normal miktarda süt üretebilmesine yardımcı olur. Böylece yeni doğan yavru kedi de ihtiyacı olan sütü alabilir. Ayrıca hamile bir kedinin gebeliğinin son 3-4 haftasında bu ürünü kullanması, lohusa dönemini rahat atlatılmasına ve süt kanallarının ideal düzeyde gelişmesine olanak sağlar.

Yavru veya hamile kedisi olanların yüzünü gülümsetecek olan ürünü denemek için buraya tıklayın. Markanın tahıl içermeyen, glütensiz ve kuzu etli seçenekleri için de buraya tıklayabilirsiniz.

7. İdrar PH seviyesini düzenleyen Advance Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (7)

Kedinizde idrar yolu taşı oluştuysa ihtiyacınıza yönelik en kaliteli yavru kedi maması, Advance Kitten olabilir. Çünkü kaliteli ve dengeli beslenme, kedilerin idrar PH seviyesinin dengede tutulmasında önemli bir rol oynar. Bu ürünü kullandığınızda yavru olan kedinizin idrar kanalları tıkanmaz veya kristal oluşmaz. İçeriğinde bulunan Omega 3 yağ asitleri ve taurin sayesinde sevimli yavrunuzun hem göz hem kap sağlığı da korunmuş olur. Ayrıca yavru kedilere özel olarak geliştirilen formülünde pirinç yer aldığından 1 yaşından küçük yavru kediler için kolay bir sindirim sağlar. Üstelik mama, 2-12 aylık yavru kedilerin kullanıma uygun olduğu kadar gebeliğin son döneminde olan ve emziren kediler için de uygun.

Minik patili dostunuzun idrar yolunda kristal oluşmasını önlemek için buraya göz atmak isteyebilirsiniz.

8. Alerji hassasiyeti için Felicia Hypoallergenic

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (8)

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Doğum yapan anne kedi gıda hassasiyetine sahipse yeni doğan yavruda da aynı durum gözlemlenebilir. Bilinen en yaygın ve olası gıda alerjisi bulguları; kaşıntı, gereğinden fazla tüy dökme, tüysüz kalan bir bölge, iltihaplı deri, kırmızı noktalar, yaralar ve kabuklar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yavru kedi maması ne zaman verilir, hangi durumda verilir bilmiyor ve alerjen yavru kedi için mama önerisi arıyorsanız size tahıl oranı düşük ve hipoalerjenik özellikli Felicia Yavru Kedi Maması'nı tavsiye edebiliriz. Önerilen tüketime uygun şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilir, hassas olan yavru kedinizi olası alerjen durumlara karşı koruyabilirsiniz. Çünkü mamanın içinde alerjik reaksiyonlara yol açabilen süt ürünleri, yapay tatlandırıcı, soya, patates ve buğday gibi gıdalar bulunmaz. Kaliteli beslemeye yardımcı olan kızılcık meyvesi, E ve C vitamini içeriği sayesinde kedinizin bağışıklığını güçlendirmeye destek olur. GDO da içermeyen mama, kedinizin gelişim sürecine katkı sağlar.

Daha ne olsun? Haydi, buyurun!

9. Diş gelişimini destekleyen yapısıyla Royal Canin Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (9)

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4 - 12 aylık bir kediniz varsa diş sağlığını ve gelişimini destekleyen bir mama için Royal Canin Yavru Kedi Mamas'nı tercih edebilirsiniz. Çünkü kalıcı dişlerin sağlıklı oluşabilmesinde tüketilen mamanın tane büyüklüğü ve yapısı önemli bir rol oynar. "Royal Mama kullanımı nasıl olmalı?" ya da "Yavru kedi maması nasıl verilir?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için Royal Mama'nın kullanım tavsiyesini güvenle uygulayabilirsiniz. Mama, yavru kedinizin 1 yaşına kadar kemik büyümesine destek olur ve kalıcı dişlerin sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlar. Ayrıca Royal Canin Yavru Kedi Maması'nda lutein ve A vitamini de bulunur.

Kedinizin diş sağlığını korumak için buraya davetlisiniz!

10. İdeal kilo seviyesini koruyan Legend Gold Kitten

Hem patili hem yavru dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri (10)

Eğer yavru kedinizin kilo problemi varsa ideal kilo seviyesini koruma görevini üstlenen Legend Gold Yavru Kedi Maması’na bayılacaksınız! Tavsiye edilen miktarda tüketildiği takdirde küçük yavru dostlarınızın obezite problemi ile savaşmada en büyük yardımcınız olabilir. Mamanın sunduğu bir diğer özellik ise tüy yumağı oluşumunu önlemeye destek olması. Ayrıca güçlü bileşenleriyle oluşan tüy yumağının da vücuttan kolayca atılmasını sağlar. A, C, D ve E vitaminleri sayesinde hücre yaşlanmasını engelleyen mama aynı zamanda yavru kedilerde idrar PH değerini de kontrol altına alır.

Ürüne göz atmak için buraya tıklamaya ne dersiniz?

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