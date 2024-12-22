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Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 08:23
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Akılalmaz olayın adresi İstanbul! Alkollü bir sürücü gece saatlerinde polis aracına arkadan çarptı. Ekipler sürücüyü gözaltına almak isteyince kavga çıktı. Alkollü sürücünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle kavga çıktı. 4 polisin yaralandığı olayda 8 kişi gözaltına alındı. Sürücü ise kaçtı. Ekipler her yerde firari sürücüyü arıyor.

Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

Çekmeköy’de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.

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HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı.

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YAKINLARI 4 POLİSİ YARALADI

Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

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YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.(DHA)

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alkollü sürücü polis Gözaltı İstanbul
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