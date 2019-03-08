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Hem polislik hem de annelik görevini aksatmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e herkesin katıldığı kutlamada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli bir kadın polisin, okuldan çıkan kızıyla birlikte etkinliği takip etmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi yine coşku ve müzik eşliğinde kutlandı. Üniversite Caddesi üzerimdeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu, sendika ve diğer örgütlerden yaklaşık 200 kişi burada hazırladıkları dövizlerle kadınlar gününü kutladı. Genç-Yaşlı hemen her yaştan kadın, taleplerini dile getirerek özellikle kadın cinayetlerinin sona ermesini diledi.

Kadın polis kızının elini tutarak etkinliği takip etti
Daha sonra kadınlar, sloganlar eşliğinde Üniversite Caddesi üzerinden başlayarak yürüyüşe geçti. Bu esnada, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli bir kadın polis dikkatleri çekti. Okuldan çıktığı tahmin edilen küçük kız, Kadınlar Günü etkinliği görevlendirmesinde bulunan annesinin yanına gelerek kutlamayı takip etti. Yürüyüş esnasında annesinin elini biran olsun bırakmayan minik kızın, bir elinde de tuttuğu kırmızı karanfili gülümseten görüntüler oluşturdu.
Yürüyüş sonunda Porsuk Bulvarı Adalar istikametine gelen kadınlar, burada bir süre slogan attıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından topluluk olaysız şekilde dağıldı.

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